ETV eetrisse jõuab suur heategevuskontsert "Maailm, mis jääb meile"

Pühapäeval kell 22.00 saab ETV-s näha heategevuskontserti "Maailm, mis jääb meile", millega kogutakse raha MTÜ Laste-ja Noorte Kriisiprogrammi jaoks ehk Ukraina lastele, kes on sõjapõgenikena Eestisse jõudnud. Saatejuht on Heleri All.