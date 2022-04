Nechayeva: ma ei saa ealeski kriitikute peale pahaseks

Muusik Elina Nechayeva ütles saates "Hommik Anuga", et praegu on tema suurim unistus anda välja plaat koos tuntud rahvusvahelise produtsendiga.

"Ma ei saa ealeski kriitikute peale pahaseks, näidaku nemad ette, kuidas see asi käib, siis ma võin pahandada," sõnas Elina Nechayeva ja lisas, et lillede, kommide ja raamatute kõrval, mida talle pärast etendust lavale on saadetud, on korduvalt on inimesed saatnud ka enda kirjutatud armastusluuletuse. "Eks nad kirjutavad seal igasugu armuavaldusi, tegelikult on väga-väga ilusaid ja romantilisi luuletusi ka, mind võrreldakse kui looduse ja lilledega, mul on hea meel, et ma suudan inspireerida inimesi midagi kaunist looma."

Nechayeva usub, et kuigi ta jäi sel aastal Eesti Laulul kaheksandale kohale, siis midagi otseselt halvasti ei läinud. "Iga aasta ei peagi võitma, on hea nii mõnigi kord lihtsalt suurel laval ägedat show'd teha," ütles ta ja lisas, et hetkel on tal plaan kirjutada uus plaat ühe huvitava inimesega. "Tema plaadistab Bocelli, Domingo ja Hauseri plaate ja ta on väga-väga andekas, ta kirjutab ise muusikat ka."

Eestis kontsertide andmisega ta aga selle ambitsioonika projekti jaoks raha kokku ei saa. "Ei ole otseselt vaja ka rikast peigmeest, pigem äkki leidub Eestis toredaid ettevõtjaid, kes tahavad toetada kultuuri," sõnas ta.