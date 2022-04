Inger: kaotasin vahepeal usu iseendasse

Inger kinnitas, et Eesti Laulul osalemine oli uskumatu kogemus, vaatamata sellele, et ta jäi finaalis kuuendale kohale. "Ma arvan, et ma tol hetkel ei tajunud veel täielikult, et ma olen Saku Suurhalli lava peal ja on nii palju inimesi, kes mind vaatavad ja kuulavad, nii äge kogemus!"

"Tol hetkel ma olin õnnelik, et mulle oli selline võimalus antud, aga ega ma ei teadnud väga täpselt, kus ma paiknen elus, mis on see muusika, mis mind päriselt kõnetab või kas see on see, kes ma päriselt olen," selgitas ta ja lisas, et tuntuks saamine oli tema jaoks päris kiire hüpe, mis ehmatas pisut ära. "Sellega kaasnesid teised aspektid, mis tekitasid küsimuse, kas oluline on minu muusika või midagi muud."

"Lõpuks ma olen Inger, ma olen muusik, ma olen treener, ma olen hing, kes tahab tunda end elavana ja kes tahab teha midagi hingest ja südamega, see ongi see, mida ma teen," kinnitas ta ja mainis, et koroonaviiruse tõttu tekkisid ka temal rasked ajad. "Sa olid nelja seina vahel ja mõtlesid, et nüüd ma pean tegelema oma emotsioonidega, allaminek oli pigem iseendaga selles osas, et ma ei saanudki aru, kus on mu koht siin elus."

Inger selgitas, et kaotas tol perioodil usu iseendasse. "Ma kaotasin usu sellesse, mida tegin ja ma ei saanud aru, kas see, mida ma Eesti Laulul esitasin, oli üldse see, kes ma päriselt olen, justkui tundus, et mingil hetkel see oli illusioon mu elus, ma püüdsin näida positiivne ja tore, aga oli hetki, kui ma tulin koju ja nutsin," kinnitas ta ja mainis, et sel perioodil lebas ta enda voodis ja mõtles, et ma ei jaksa enam. "Nii raske on aru saada sellest, mida ma teen siin elus ja kus ma peaksin siin elus olema."

"Ma ei ole kunagi tundnud ennast täielikult tüdrukuna, ma olen tundnud midagi palju enamat, ma olen tundnud, et ma olen hing, kes väärib siin elus elamist ja tundmist, ma olen hing, kes armastab seda, mida ma teen muusiku ja treenerina, ma olen hing, kes tahab inspireerida inimesi, ma olen hing, kes kannab just neid riideid, mida ma tahan," selgitas ta.

Inger sõnas, et umbes aasta tagasi mõistis ta, kuidas vahel on täiesti normaalne vastata "ma ei tea". "See on okei mitte teada, vahel lihtsalt ei teagi," kinnitas ta.