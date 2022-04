Heidy Purga ja DJ Cassy vestlevad klubis D3 enda muusikavaldkonna kogemusest

Peo peaesineja on Berghain Panorama baari endine resident DJ ja plaadifirma Kwench Records asutaja ning A&R DJ Cassy. Lisaks Cassyle astuvad üles Heidy Purga ja L.Eazy.

Cassy on Inglimaal sündinud ja Austrias üles kasvanud DJ, kelle juured ulatuvad lisaks Austriale ka Barbadosele. Ta oli üks esimesi Panorama Bari resident'e, salvestades muuseas klubi esimese CD mix'i. Ibizast kujunes tema peosarja "Play House" sünnipaik, mis toimus iganädalaselt rahvusvaheliselt tunnustatud ööklubis Pacha. Lisaks DJ-ametile veab Cassy pladifirmat Kwench Records, kus ta on A&R'i rollis, kogudes sinna alla erinevaid house'i, techno ja underground muusika pärleid. Ta on teinud DJ-set'e erinevatele tantsumuusika põhikanalitele nagu Mixmag, Boiler Room, Beatport jt. ning mänginud maailma suurimatel elektroonilise muusikafestivalidel nagu Amsterdam Dance Event ja Tomorrowland.