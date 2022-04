Tudengid peavad Tartus öölaulupidu

ERR-i Tartu korrespondent Ode Maria Punamäe rääkis "Aktuaalses kaameras", et meeleolu on öölaulupeol väga rõõmus, sest tudengite üks suuremaid üritusi pole saanud kaks kevadet toimuda.

Juba seitsmel tudengite öölaulupeol käinud Hegert rääkis, et käib üritusel inimeste pärast.

"Nagu laulusalm ütleb: oma rahvaga mul meeldib olla koos ja sellepärast ma siin igal aastal käin," selgitas ta.

Enim on tal meeles 2016. aasta öölaulupidu. "Öölaulupeo lõpuks maa oli valge, aga tuhatkond inimest oli ikka lava ees ja me laulsime. See oli väga äge kogemus."

Ajakirjanduse tudeng rääkis samuti "Aktuaalsele kaamerale", et meeleolu öölaulupeol on ülev. "Väga vahva, et on nii palju inimesi kokku tulnud. Korraldajatelt kuulsin, et siia on tulnud rohkem kui 2000 inimest," sõnas ta.