Video: Järvamaale paigaldatud karukaamera on tabanud juba nii mõnegi looma

Järvamaale paigaldati karukaamera, mis on jäädvustanud juba nii mõnegi huvitava loom.

"Seal ei käi ainult karud, seal käivad ka teised kiskjad ja sõralised," tutvustas zooloog Tiit Hunt "Ringvaates" metsas olevat kaamerat ning mis sellele peale jääb. "Kuna sel aastal on aasta loomaks karu valitud, siis panime tähelepanu karule rohkem, sellepärast on ta nimi karukaamera."

"Kuskil nelja-viie vahel, kui tuleb, siis umbes sellel ajal, hommikul," rääkis Tiit Hunt karu liikumisharjumustest. "Ega siis sellepärast ei peaks vaatamata jätma seda, sest kell on juba kool kaheksa läbi ja siin hakkavad õhtused hääled tulema," rääkis Tiit kaamera otseülekannet vaadates. Kaamerasse varasemalt jäädvustatud huntide kõvahäälset huilgamist kuulati ka saates.

"Seal on, jah, mõned maiused pandud kiskjatele," rääkis zooloog. "Päris ilma maiuseta on tõenäosus kaduvväike, et sinna mõni kiskjaloom juurde astuks," lisas ta.