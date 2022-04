Maribel Vääna: loodame, et Ukraina lapsed saaksid kunagi jälle südamest naeratada

"See on tõesti kohutav ja mis kõige häirivam selle asja juures minu jaoks on, ongi see, et need väikse lapsed ja üldse need noored, näevad midagi sellist, mida nende silmad ei tohiks näha," rääkis Marten Ukraina sõjast.

"Ma arvan, et meie mõlema jaoks oli muidugi oluline Ukraina jaoks üldse midagi teha, aga meie mõlema jaoks on alati olnud esikohal lapsed, sest nemad võtavad traumat kõige kõvemini vastu ja selle aitamine, et need lapsed saaksid kunagi jälle südamest naeratada ja n-ö rõõmsad olla - see on hästi oluline," ütles Maribel omalt poolt.

"Ma tean, et see teema tähendab talle väga-väga palju ja seda on raske kõrvalt vaadata," vastas Maribel küsimusele, kuidas superstaarisaate võitjale Alika Milovale Ukraina sõjauudised mõjunud on. Alikal on isiklikud sidemed Ukrainaga. "Muidugi Alika on kohutavalt tugev inimene ja tal on alati naeratus näol, aga see, mis naeratuse taga on, on tegelikult valus," ütles ta.

Lisaks Maribelile ja Martenile esinevad "Maailm, mis jääb meile" kontserdil ka paljud teised eelmise "Eesti otsib superstaari" saate finalistid ning 24 solisti, kelle seas on näiteks Uku Suviste, Maarija-Liis Ilus, Getter Jaani ja Stefan. Sündmusel on ka mitusada kooriliiget ja suur orkester. Heategevuskontserdile on vaja soetada tasuta pilet.

Kontserti näeb ka pühapäeval kell 22 ETV-s.

MTÜ Laste- ja Kriisiprogrammi telefoninumbrid on juba avatud:

900 6905 (5 eurot)

900 7901 (15 eurot)

900 7902 (30 eurot)