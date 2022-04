Raul Ojamaa avaldas debüütlühialbumi "Inner Space"

"Koroonaajal tekkinud vaimsete väljakutsete, ebakindluse, ärevuse ja üleüldise sihistuse leevendamiseks pöördusin taiji ja teraapia poole, et segadust enda sees klaarida. EP-le koondunud lood on justkui reisipäevik sellest perioodist, mis kestab siiani. Olen tegelenud iseenda aktsepteerimise, vaba eneseväljenduse ja kunagiste traumadega rahu tegemisega - kokkuvõtlikult enda siseruumi puhastamisega" kommenteeris Ojamaa protsessi, mille käigus debüütlühialbum sündis.

Muuskaliselt on artist sidunud enda kahte armastust: kitarri ja elektroonilist muusikat. Kuulajatele soovib Ojamaa uue muusikaga edasi anda ruumi ja leevendust, mida muusik ka ise antud ajaperioodil on vajanud. "Kõik need teemad on selle plaadi tegemist saatnud ja see lühialbum ongi harjutus selle poole, et ma enda elus ja loomingus aus, vahetu ja julge oleks," kommenteerib Ojamaa.

Raul Ojamaa on tunnustatud Eesti kitarrist ja produtsent, kes on üle kümne aasta Eesti muusikamaastikul tegutsenud. Muusika produtseerimisega alustas Raul viis aastat tagasi ning ta on produtsendina kaasa löönud mitmete tuntud Eesti artistide nt Lenna, Nublu, Noep, Stefan jt projektides. Raul Ojamaa teeb laulukirjutaja ja kitarristina kaasa bändides Levski ja Miljardid - viimane tõi Raulile ka viis auhinda Eesti Muusikaauhindadelt.

Rauli on võimalik kuulata 5. mail külalisesinejana Elderbrooki kontserdil klubis D3 ja samal õhtul hiljem Tallinn Music Week'i raames Fotografiskas.

Lühialbumilt leiab viis lugu: "This is The Way", "Lose You", "Sailing", "Blue" ja "Tuksub". Põhisingel "Lose You" on tehtud koostöös Katie Skysiga.