Justin Bieberi vastu esitati autoriõigustega seotud hagi

Kaebuse esitas neljapäeval, 21. aprillil Los Angelese föderaalkohtus ettevõte nimega Melomega, kelle sõnul on 1980. aastal avaldatud loo "The First Time Baby Is A Holiday" ja Grammy võitnud loo "10 000 Hoursi" vahel kuulda eksimatuid sarnasusi, vahendab Variety.

Melomega teatas, et nende väidet toetab ka muusikateadlane dr. Alexander Stewart, kes jõudis samasugusele järeldusele.