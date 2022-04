Yonnal ilmus uus singel "Can't Stop Thinking 'Bout You"

Johanna Eendra, artistinimega Yonna, avaldas täna oma kolmanda soolosingli "Can't Stop Thinking 'Bout You".

Yonna sõnul keerleb värske singel ümber keeruka tundemaailma, mis kirjeldab vahest ehk liiga varajast lahkuminekut ning milles mälestused koosoldud ajast ei taha vaibuda. Samas soovib Yonna oma uue singliga muretut feeling'ut edasi anda.

Yonna on varem avaldanud singlid "Love is Enough" ja "Miks sa teed nii?". Viimasega osales lauljanna 2019. aasta Eesti Laulu konkursil.

Yonna on ise oma laulude produtsent.