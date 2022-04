Veebikanal Jupiter tähistab sünnipäeva uute sarjade ja vanade lemmikutega

22. aprillil tähistab teist sünnipäeva ERR-i veebikanal Jupiter. Sünnipäeva puhul on veebikanalisse lisatud uus kvaliteetsari "Inimesed ja jumalad" ning lisaks saab lehelt taas vaadata mitut vaatajate senist lemmiksarja.

2020. aasta aprillis tegevust alustanud Jupiter on kahe aastaga püsivalt kasvatanud külastajate arvu, mis käesolevaks aastaks on kasvanud 120 000 külastajani kuus.

Külastajate lemmikute hulka kuuluvad eelkõige sarjad, viimastel nädalatel on lehel aktiivselt vaadatud näiteks Soome-Eesti ühisprojekti "Minu mehe naine" ja ajastudraamat "Sanditon". Jupiteri valik täieneb igal nädalal uue sisuga, kõrvuti ERR-i programmides looduga leiab lehelt ka Eestis seni linastumata sisu. Nii tõi Jupiter sünnipäeva puhul vaatajate ette Poola uue kvaliteetsarja "Inimesed ja jumalad", mille kirjeldamisel on paralleele toodud menuka sarjaga "Babülon-Berliin". Sarja sündmused viivad 1941. aasta Varssavisse, kus leitnant Leszek Zareba ehk Onyks ja kapral Tadeusz Korzeniewski ehk Dager elavad sakslaste okupeeritud pealinnas pealtnäha tavaliste tsivilistidena, kuid tegelikult on mõlemad kaasatud põrandaaluse vastupanuorganisatsiooni Relvastatud Võitluse Liidu tegevusse.

Vaid Jupiteri lehel on nähtav ka briti haiglasari "See teeb haiget". Noorte arstide tööd ja väljakutseid peegeldava sarja peaosalist kehastab Ben Whishaw.

Vaatajate rõõmuks on Jupiter sünnipäeva puhul tagasi toonud ka mitu senist lemmikut. Taas saab lehel vaadata Prantsuse tippsarja "Salateenistus" kõiki viit hooaega ning briti ajastudraamat "Paradiis" kaht hooaega.

Kõrvuti sarjade ja filmidega on Jupiter teisel tegutsemisaastal käivitanud ka mitu omatoodangu projekti. Nii sündis 2021. aastal "Teaduse superkangelased" ning sarjad koostöös Vahur Kersnaga. Aasta lõpul pakkus telelegend vaatamiseks näärisaadete paremikku sarjas "Vahur Kersna soovitab. Näärid" ning kevade hakul sarja "Vahur Kersna 40/60", mis võtab kokku Kersna märgilised telehetked 40 aasta pikkusest karjäärist. Maiuspalaks tõi Jupiter sel kevadel ekraanile ka hoogsa originaalsaate 50 aastat tegutsenud Kukerpillidest "Kukerpillid. Pikk iga ja kõrge lend".

Noortele mõeldes avas Jupiter käesoleva aasta alguses noortekanali IO, kuhu koondub noori kõnetav meelelahutus- ja kultuurisisu sarjade, filmide ja audiomaterjali näol.

Operatiivselt reageeris veebikanal ka Ukrainas alanud sõjale – esimestel päevadel lisandus otsekanalite valikusse ukrainakeelne kanal ICTV UA, sellele järgnesid venekeelne uudistekanal Current Time ja ingliskeelne kanal 1+1 International. Kõik Ukraina sõjasündmusi kajastavad otsekanalid leiab SIIT.