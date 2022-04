Galerii: Inger esitles Fotografiskas lühialbumit "Higher Self"

Debüüt-EP "Higher Self" räägib autori sõnul viie eripalgelise laulu kaudu loo, mis on laulja elus vahepealsed aastad toimunud ning kuidas on kulgenud iseendani jõudmise teekond.

"Need viimased aastad olid ühed keerulisemad mu elus. Olin kaotanud sihi ning ei teadnud, kuhu edasi soovin liikuda -- nii muusikaliselt kui ka üldiselt elus. Ja üks sihita ja katki noor inimene on ohtlik kombinatsioon," tõdes Inger.

"EP räägibki sellest pimedusest, kuhu omadega jõudsin ning kuidas samm-sammu haaval sealt välja rabelesin. See oli karm töö iseendaga ja enda emotsioonidega, millega ma seni polnud kunagi kokku puutunud. Nüüd mõistan, et see peatükk oli tarvis läbida, et saaksin täna siiralt öelda, et olen endaga parimas kohas kui eales varem."

EP koosneb viiest loost, kust ei puudu jazz'ilik ning rokilik helikeel ning samuti kõlavad house'ilikud noodid. Lühialbumil tegid kaasa noored produtsendid Steven Ilves, Markus Palo, Heldur Harry Põlda ja Sander Sadam.

Kontserdil jutustas inger ka laulude taustalood, mida illustreerisid temaatilised pildid ning videod. Kui digikanalites kõlavad palad kaasaegses produktsioonikuues, siis Fotografiskas kõlasid laulud live-versioonis koos bändiga, mis mängib koosseisus Marvin Mitt (kitarr), Claus Heinrich Riismaa (bass), Uku Kübar (trummid), Miina Adermann (klahvid).