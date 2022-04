Elmar Vaher: kui minna 9. mail Vene lipuga lehvitama, siis politsei sekkub

Riik valmistub 9. maiks ja täna vastu võetud seadusega on Georgi lint, punalipp ja Z-sümboli eksponeerimine keelatud. Representeerides toetust Venemaa agressioonile, on tegemist julgeolekuohuga. PPA peadirektor Elmar Vaher ütles, et kui tahta mälestada, peab seda tegema teisiti.

Täna võttis Riigikogu vastu seaduse, mis keelustab vaenuliku sümboolika avaliku kandmise ja kasutamise. Elmar Vaher avas selle seaduse realiseerimise tingimusi "Ringvaates", alustades tõdemusest, et praegu seda veel rakendada ei saa. "Et politsei saaks hakata seadust rakendama, peab president selle välja kuulutama ja see peab ka ilmuma Riigi Teatajas. Politseijuhina ootan seda."

Vaheri sõnul aitab seadus neil vaenu õhutamist kontrollida. "Praeguste seaduste järgi peab politsei n-ö tungima sümboolika kandja pähe, et saaks tõestada tema provotseerivat eesmärki."

Kuigi seadus muudab asju praegusest selgemaks, jääb Vaheri sõnul siiski konteksti küsimus alles, ka venemeelsete provokatsioonides. "Kõik sümbolid, mis on Venemaa tangi küljes, on need, mille osas hinnang antakse. Kui kantakse Z-tähte ja sellele ka tähelepanu juhitakse, siis politsei sekkub. Kui inimene läheb 9. mail Venemaa lipuga lehvitama, siis politsei sekkub. Kes tahab 9. mail mälestada lillekimp käes, mingu langetagu pea. Aga ei tohi olla tseremooniat, kõnesid, ning kui sellel lillekimbul on Georgi lint, siis politsei sekkub," rääkis Vaher.

Vaher edastas saates ka politseipoolse palve, öeldes, et Ukrainat tuleb tugevalt toetada ise mitte agressiivseks muutudes. "Putini režiim tapab Ukraina inimesi, vägistab Ukraina naisi. Me seisame sellele vastu, jäädes ise rahulikuks."