Uku Suviste: Filipp Kirkorovi Putini-meelsust ei osanud ma ette näha

Kontsertprojekti eestvedaja on 18-aastane "Eesti otsib superstaari" saate finalist Ingmar Kiviloo, kes kutsus kaaskorraldajaks varasema lavakaaslase Uku Suviste.

"Meil on laval 24 solisti, 12 koori, vist 300 inimest üle Eesti. Meil on suur orkester," tutvustas Uku. Tema sõnul on solistidest laval näiteks Getter Jaani, Stefan, Maarja-Liis Ilus ja Jaagup Tuisk.

"Ma ei taha ära rikkuda üllatust, aga minu üks soololugu on "Laula mu laulu, helisev hääl"" tutvustas Uku enda repertuaari. "Me kutsume seda rahukontserdiks – on kahtlemata ilusad südamlikud lood, võimsad lood," lisas ta. Ingmari sõnul on žanreid seinast seina ja tuleb esitusele nii klassikalist kui ka rokkmuusikat.

Uku sõnul tuli talle endise kolleegi Filipp Kirkorovi Putini-meelsus üllatusena

"Kui see algas, siis oli nina päris tihti, praktiliselt kogu aeg arvutis või telefonis. Algul sai väga tugevalt kursis oldud ja siis ma sain aru, et see pole võib-olla kõige parem viis enda meelestatust positiivsena hoida," rääkis Uku, kuidas Ukraina sõda teda algul mõjutas.

Uku rääkis, et endise kolleegi Filipp Kirkorovi Putini-meelsust ta ette ei osanud näha ning kindlalt ta seda väita ka ei saa. "Ma ei ole temaga suhelnud," ütles Uku. "Ma kirjutasin küll enda endisele mentorile Ani Lorakile, kes oli Venemaal "The Voice" saates, kes mind kunagi üldse Filippile tutvustas. Ega ma saanud temaga pikka vestlusse langeda, ma arvan, et see oli tallegi päris tugev löök," kommenteeris Uku Ukraina lauljannat.

"See ongi see huvitav asi, et nad olid ühed lähedasemad inimesed," viitas Uku Ani Loraki ja Filipp Kirkorovi sõprussuhtele. Uku sõnul on Ani küll Ukraina sõja vastu rääkinud. "Mina võib-olla eeldasin, et Filipp kuulub ka sellesse poolde."

Kontsert toimub sel laupäeval, 23. aprillil Saku Suurhallis. Heategevuskontserdile on vaja soetada tasuta pilet ning samuti on juba avatud annetusnumbrid Ukraina laste aitamiseks.

Kontserti näeb ka pühapäeval kell 22 ETV-s.

MTÜ Laste- ja Kriisiprogrammi telefoninumbrid on juba avatud:

900 6905 (5 eurot)

900 7901 (15 eurot)

900 7902 (30 eurot)