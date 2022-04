Galerii: Koolitantsu Harju-, Rapla-, Järva-, Ida- ja Lääne-Virumaa noored tantsijad

"Paide tantsupäevade eripärana võib välja tuua eripalgelisi teemakäsitlusi ning rohkelt tantsukeeles lugude jutustamisi. Meelde jäid muljetavaldavad visuaalsed lavapildid. Juhendajate vestluspaneelist jäi kumama tulevikku vaatav hoiak, õpetajad on huvitatud enesearengust ja otsivad selleks erinevaid võimalusi. Hea oli tõdeda, et loomisprotsessi kaasatakse aina rohkem ja julgemalt ka õpilasi," rääkis tantsuhuvihariduse valdkonna esindaja Anne Tamm-Kivimets

Festivali Koolitants 2022 kunstilised juhid Elina Gorelašvili ja Joonas Tagel jagasid hariduslikke tunnustuspreemiad koos Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu esindaja Anne Tamm-Kivimetsaga.

Tunnustuspreemiad pälvisid:

Hea rütmitundega, loomupärane ja vabastav tantsurõõm – Varjud tantsuga "Rütm minu sees", autor Jelena Kissin, juhendajad Merilin Kruberg, Jelena Kissin ja Natalja Jakovleva.

Sügava teema eakohane käsitlus ja kvaliteetne liikumiskeel – Arabesk tantsuga "Kivi linnupoja unistus", autor Tatjana Tarakanova.

Hea karakteritunnetus, julge esitus ja mitmekülgne lavakasutus – Arabesk tantsuga "Esmeralda", autor Tatjana Tarakanova.

Väljapeetud esituse ja hea kehatunnetusega stiilne koreograafia – Varjud tantsuga "New Yorgi tänavatel", autor Valeria Zrajeva, juhendajad Merilin Kruberg, Jelena Kissin ja Natalja Jakovleva.

Oskuslik atmosfääri tekitamine – Mydance tantsuklubi Peetri grupp tantsuga "Reptiilide disko", autor Ilona Vapper.

Teemat toetavad visuaalsed lahendused – Kadi, Aladinid tantsuga "Rännak", autorid Lisbet Lillemägi, Kadi Saks.

Omanäoline looming ja isikupära väärtustamine – Rapla tantsustuudio tantsuga "Siin me kokku saime", autoriteks tantsijad ja Liis Pärn.

Harmooniline tervik nauditavalt kerges liikumises – Arabesk tantsuga "Kaneeli õis", autor Tatjana Tarakanova.

Mänguline teemakäsitlus ja rõõm liikumisest – Kadi, Hiirekesed tantsuga "Hiirtel Pidu", autor Kadi Saks.

Hoogsa ja nõudliku koregraafia kaasahaarav esitus – Varjud tantsuga "Tantsi minuga!", autor Natalja Jakovleva, juhendajad Merilin Kruberg, Jelena Kissin ja Natalja Jakovleva.

Olulise teema esile toomine – We Dance tantsustuudio tantsuga "Eesti, kas kuuled?", autor Brenda Toome.

Omapärane liikumiskeel – Vikerkaar Saue tantsuga "Planeet SG9", autor Marilin Kongo, juhendaja Häldi Kasak.

Kohal oli ka Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii, mis andis mõlemal kontserdil välja ühe eripreemia tantsule, mis esineb ka lõppkontsertidel.

"Olla osa noorte žüriist on olnud väga põnev ning kaasahaarav kogemus meile kõigile. See on avardanud meie silmaringi Eesti tantsuhuvihariduse kohta ning õpetanud tantsu analüüsimise oskust. Tantsumaastiku mitmekesisus ja omanäolisus üllatavad meid igal kontserdil. Igas tantsus leiab midagi endale ja midagi, mis teeb selle eriliseks – seda tuleb lihtsalt filtrita vaadata. Jääme mäletama lisaks tantsudele ka meie omavahelist seltskonda ja vestlusi, mis jäävad meie nõupidamisruumi seinte vahele," jagasid ENTÜ noortežürii liikmed.

Noortežürii eripreemiad pälvisid ja lõppkontsertidele esinema sõidavad:

Ägeda energia ja läbimõeldud koreograafia eest – Varjud tantsuga "Vestlus", autor Merilin Kruberg, juhendajad Merilin Kruberg, Jelena Kissin ja Natalja Jakovleva.

Vapustavalt silmatorkav ning unustamatu tervik – Varjud tantsuga "Tantsi minuga!", autor Natalja Jakovleva, juhendajad Merilin Kruberg, Jelena Kissin ja Natalja Jakovleva .

Koolitantsu pidulikud lõppkontserdid toimuvad 2. mail rahvusooperis Estonia.