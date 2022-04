Raadio 2 sünnipäevanädalal äratavad kuulajaid uued raadiohääled

Raadio 2 hommikuprogrammi saatejuhtide Margus Kamlati, Bert Järveti ja Robin Juhkentali kõrval saab järgmisel nädalal kuulda täiesti uusi raadiohääli esmaspäevast, 25. aprillist kuni reedeni, 29. aprillini.

Esmaspäev, 25. aprill

Esimeseks kaassaatejuhiks saab esmaspäeval Kristel Aaslaid, kes veab ka "Naistesauna" saadet Raadio 2-s alates 2020. aastast.

"Raadio 2 kuulaja olen olnud titest saadik," rääkis Kristel. "Loodetavasti kurikuulsalt sinine esmaspäev saab natukene mingit värvi," kommenteeris ta. "Arvan, et tuleb väga meeleolukas."

"Juba väike Kristel sai aru Raadio 2 tähtsusest Eesti muusikamaailmas. Toetus, mille saab nii suur artist, aga ka väike artist väikses riigis, on hindamatu väärtusega," ütles Kristel.

Teisipäev, 26. aprill

Teisipäeval tervitab "R2 hommik" Andres Kõpperit ehk Noepi. Tema sõnul saab olema huvitav katsetada, kuidas pikem vestlemine hommikul välja tuleb. Eelmisel suvel andis Noep Raadio 2-s katusekontserte.

"Üks asi, mis Raadio 2 kindlasti eristab, on see, et nad ei pea nii meele järgi olema kõigile," ütles Noep. "Raadio 2 oli esimene, kes meie lugusid mängis," meenutas ta aega, mil oli bändi "Tenfold Rabbiti" liige. "Raadio 2-l on Eesti alternatiivsema kultuuri edasikandjana väga tähtis roll."

Kolmapäev, 27. aprill

Kolmapäeval liitub "R2 hommikuga" Tõnis Niinemets, kes on hommikuprogrammi igapäevane kuulaja.

"Ta annab meile igapäevaselt tagasisidet," teatas Bert Järvet. "Tõnis Niinemets alati sekkub, kui tal midagi on öelda," lisas Margus Kamlat. "Tal tegelikult on kogu aeg midagi öelda - Niinemetsal on oma nägemus asjast."

Neljapäev, 28. aprill

Neljapäeval ühineb hommikuprogrammiga Reet Linna, kes on olnud ka varem Raadio 2 saatejuht.

"Ei ole midagi kindlamat kui ajutine, sest mind kutsuti siia asendama Ivo Linnat ja ma jäin siia kümneks aastaks," rääkis Reet. "Siis sa pidid ise tooma muusika, sest mängiti seda muusikat, mis saatejuhile väga meeldis," lisas ta. "Tänasel päeval on rubriike oluliselt rohkem."

Reede, 29. aprill

Reedeseks kaassaatejuhiks saab lauljanna Liis Lemsalu, kellega on hommikuprorammis mitmeid intervjuusid tehtud.

"Kuulan erinevaid Raadio 2 saateid. Kindlasti võib sellelt kanalilt leida ka miskit, mis on üllatav," kirjeldas Liis Raadio 2 mitmekesisust.

"Liis Lemsalu on salamisi ka metal-muusika austaja - saame teada tema metal-lemmikud ja meil on varuks ka üks üllatus," ütles Bert Järvet.

Pühapäeval, 1. mail, on Raadio 2 sünnipäev ja selle puhul kingib raadiojaam kõikidele muusikasõpradele täiesti uue veebikanali "R2 rokk".