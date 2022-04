Jaagup Kreem: "Ingli puudutus", on Terminaatori parim lugu

Ansambel Terminaator saab 35-aastaseks, mida tähistab reedel suurkontserdiga Saku Suurhallis. Bändi laulja-kitarrist Jaagup Kreem märkis "Ringvaates" ansambli loomingule tagasi vaadates, et peab Terminaatori parimaks looks ise lugu "Ingli puudutus".

"Seda ma võin lubada, et kui me teeme kunagi hüvastijätukontserdi, siis me enam kokku ei tule," kinnitas Kreem. "See on küll ... võib-olla."

Kreem meenutas, et kui ta käis 2. või 3. klassis, siis ta tahtis olla jubedalt ühe tüübi moodi, kes käis nende Tallinna 10. keskkoolis ja tegi bändi nimega Generaator M.

"Selle tüübi nimi oli Hendrik Saller. Suur eeskuju ja hea sõber tänaseni. Minu asi oli, et ma tahtsin olla ka punkar. Aga 2. klassis oled sa täitsa laps."

Terminaatori südamelähedastest lugudest rääkides tõi Kreem välja loo "Ingli puudutus", mis tema sõnul on bändi kõige parem lugu. "See on kirjutatud väga isiklikel teemadel ja ma enam paremini ei oleks osanud ühte etappi oma elus kokku võtta."

Ta märkis, et tal on hea meel, et nad on bändina aastate jooksul arenenud ja kõik muusikud, kes bändist aastate jooksul läbi on käinud, on toonud sinna oma asja.

Kreem tõdes, et aastatega ei ole helilooming tema jaoks lihtsamaks muutunud, see pole õieti tema jaoks kunagi lihtne olnud. "Kui sa oled teismeeas, siis oled sa puhtam leht ja oled tunnete suhtes vastuvõtlikum. Täna selleks, et lugu kirjutada, pean aja maha võtma ja mõtlema, millest tahan kirjutada."

Nn päris tööl Kreem endiselt ei käi. "Katsun hakkama saada ilma."

Terminaator tähistab oma 35. sünnipäeva reedel, 22. aprillil Saku Suurhallis.

Kreem ütles, et kuigi ta pole pabistaja tüüpi, siis on kontserdil nii palju tehnilist kraami -- programmitud valgus, pürotehnika, ekraanid jm, siis see teeb ärevaks. "Seal on nii palju asju, mis võivad tehniliselt tuksi minna."