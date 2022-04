Tippkokk: oluline on, et peakokk sunniks end kogu aeg toitu maitsma

Eestisse saabus tippkokk Christian Paradisi, kes töötanud mainekates köökides kõigis ilma otstes. Intervjuus "Ringvaatele" märkis eri maailma otstes praktiseerinud kokk, et selles töös tuleb hinnata võimalust ringi rännata, ning on oluline, et peakokk sunniks end pidevalt toitu maitsma.

Rääkides sellest, kui palju on Paradisi elus juhtunud seda, et ta saab öelda, et tegemist on imelise roaga, märkis ta, et seda on juhtunud üksjagu. "Seda on omajagu juhtunud. Ma olen saanud teha imelisi roogi."

Paradisi isa on itaalia, ema šveitsi päritolu. "Nende kahe kultuuri vahel käis meil pidev liikumine. Šveitsist Itaaliasse. itaalias olin suvevaheaegadel. Seal hakkas ka kujunema minu huvi kulinaaria vastu."

Kulinaariat on Paradisi praktiseerinud eri restoranides üle maailma. Rändamist peab ta selles töös väga oluliseks.

"Ma tahaksin kõikidele noortele kokkadele öelda, et see on meie alal kõige tähtsam. Jah, töö on raske. Veedad pikki tunde köögis. See on stressirohke. /---/ Aga kui kasutad neid võimalusi, et reisida, ilma näha, siis satud ikka paikadesse, kus inimesed puhkusel käivad. Tööd peab tegema, aga sa näed siiski neid kohti."

Töös peab Paradisi maitsemeele arendamiseks oluliseks ka seda, et peakokk pidevalt sunniks end toitu maitsma. "Vahel kipuvad kokad seda unustama."

Rääkides Eesti esimesest Michelini tärniga restoranist, märkis ta, et kokakunstile on see suurepärane ja Eesti toit saaks seeläbi populaarsust juurde. Eesti maitsetest teab Paradisi ise vähe. "Pole olnud aega uurida. Ma pole Eestis enne käinud, kõik on uus."