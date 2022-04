Kadri Voorand: kontsertlesilast võiks saada uus mood

Jazzkaarel üles astuv Kadri Voorand korraldab enda kontserti vormis, mis lubab kuulajatel madratsitel maas lesida kasvõi silmad kinni. "See pole üldse lihtne - organiseerida nii palju madratseid ühte kohta," rääkis Kadri.

"Ma loodan, et see läheb nüüd moodi. Ma tahaks ise minna kontserti niimoodi kuulama, et ma ei pea vahepeal plaksutama," lootis Kadri. "Ma olen proovinud seda teha ühe korra varem ka ja tulemus on väga mõnus," ütles ta. "Tagasiside on olnud selline, et see toetab justkui oma mõtetesse rändamist väga hästi. Sa ei pea olema kuidagi kohustuslikus korras mingil moel," tutvustas Kadri kontsertlesila plusse.

"Sellel kontserdil ongi kohe antud ametlik luba, et võite panna silmad kinni ka, kes soovivad, kes ei soovi, võivad vaadata," rääkis lauljanna. Ta lisas, et isegi väikest tukastamist ei tasuks häbeneda.

"Enda päris mitut uut lugu ja laulukest, mis on lihtsad ja toredad südamelaulud," kommenteeris Kadri kontserdi ülesehitusest. Lisaks juba valmis kirjutatud lugudele kuuleb kontserdil ka improviseeritud muusikat. "Mul on kaasas väga mõnusad luuletused, mida ma kohapeal viisistan," lisas ta. "Tulevad ka mõned vanad head hitid sinna sekka."

Kadri Voorandi Jazzkaare kontsertlesila toimub järgmisel kolmapäeval, 27. aprillil. Lauljanna lubas, et kontserdil saab näha ka üllatusesinejat.