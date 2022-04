Harri Tallinn: idee puhul on kõige tähtsam hea tiim ja oskus seda ellu viia

"Ajujahi" programmijuhi Harri Tallinna sõnul on hea idee puhul kõige tähtsam meeskond, mis selle taga on ning oskus on idee realiseerida.

Kiirendiprogrammil "Ajujaht" on tulemas 15. hooaja juubeliprogramm. "Praegu me oleme sellises hetkes, kus 8. maini me ootame programmi kandideerima erinevaid tiime ja selleks, et oleks võimalik meilt ka erinevaid küsimusi küsida või natukene juba enne saada oma ideele tagasisidet, korraldame üle Eesti erinevaid üritusi," rääkis Harri. "Sel reedel oleme Pärnus, laupäeval Viljandis, 30. aprilli Narval, 4. mail Tartus," tõi ta näiteid.

"Tegelikult on tiim ja idee elluviimine kõige tähtsam," ütles Harri. "Väga palju geniaalseid ideid võib jäädagi sahtlisse. Aega ja jõudu, oskust ja tahtmist seda ellu viia - sellega tihtipeale napib," kommenteeris ta, mis teeb ühest ideest eduka idee ning milles "Ajujahi" tähtsus seisneb - saade pakub võimalust oma ideele jäägitult pühenduda.

"Juunist septembrini toimub kiirendiprogramm. Seal on väga palju hästi praktilisi töötubasid - me ei räägi siin koolitustest," selgitas Harri programmi ülesehitust. "Kui sa tuled oma tiimiga "Ajujahti", siis meie mure on see, et sa saaksid võimalikult maksimaalse kasu sellest ehk sa saaksid oma ideed ja tiimi kogu aeg edasi arendada," tutvustas ta. Arendus käib näiteks läbi töötubade, teemaõhtute ja mentorluse.

"Lisaks sellele on meil hulk erinevaid toetajatest partnereid, kes aitavad juba suuremate ettevõtete kontekstis sinu ideed valideerida ja kellel on samuti väga head kontaktid, millega edasi liikuda," lisas Harri.

"Ikka tuleb ette selliseid juhtumeid ka," viitas Harri naljaviluks esitatud ideedele. "Kunagi oleme siin samas teinud Kristoga ühte saadet, kus rääkisime erinevatest naljakatest ideedest, kes tahab võib guugeldada ja kuulata järgi," rääkis ta.