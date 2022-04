Pusha T avaldab uue albumi "It's Almost Dry" koostöös Kanye Westiga

Pusha T neljandalt stuudioalbumilt leiab 11 värsket lugu. Lisaks produtseerimisele räpib Kanye West (Ye) kahes loos: "Dreamin' of The Past" ja "Rock N Roll". Viimases neist teeb kaasa ka Kid Cudi, kes mainis Twitteris tehtud avalduses, et lugu jääb tema viimaseks koostööks Westiga. Tema sõnul salvestati "Rock N Roll" juba aasta tagasi.

Pusha T rääkis, et albumi nimi on inspireeritud maalimisest. ""See on peaaegu kuiv" ("It's Almost Dry"), sest alati küsitakse, millal album valmis saab," kommenteeris räppar. "Sa pead kannatust varuma, et meistriteos sünniks."

"It's Almost Dry" lugude nimekiri:

1. "Brambleton"

2. "Dreamin of The Past" (Feat. Ye)

3. "Neck and Wrist (Feat. Jay-Z and Pharrell)

4. "Just So You Remember"

5. "Diet Coke"

6. "Rock N Roll" (Feat. Kid Cudi and Ye)

7. "Call My Bluff"

8. "Scrape It Off the Top" (Feat. Don Tolliver and Lil Uzi Vert)

9. "Hear Me Clearly"

10. "Open Air"

11. "I Pray for You" (Feat. Malice and Labrinth)

"It's Almost Dry" ilmub reedel, 22. aprillil.