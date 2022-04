"Pealtnägija" osales varjatud kaameraga väidetaval šamaanirituaalil

Juba vähemalt eelmisest sügisest esinevad Eesti publikule regulaarselt Vene šamaanid, kellel väidetavasti on ülivõimed. Mitme pettunud osaleja kinnitusel pumbatakse tasuta välja reklaamitud üritustel aga kergeusklikelt hoopis raha ja loputatakse ajusid.

Kõnealuseid üritusi reklaamitakse erinevates esoteerika- ja alternatiivkanalites, aga neist peamine on Facebooki grupp "Naiste väering Eestis". Väering korraldab igal nädalal kohtumisi Tallinnas, Pärnus ja Tartus, lisaks palvuseid ja rituaale Zoomi teel. Üllataval kombel on väeringi eestvedajaks kolm naist, kelle päevatöö on hoopis muus maailmas: Marika Seemel töötab prestiižses Maxilla hambaravikliinikus kirurgina, Ruth Tammeorg on Tartu Ülikooli ametiühingu juht ja Tiina Halling on pedagoog, kes õpetanud eesti keelt nii vanglates kui ka Tervishoiu kõrgkoolis. Väeringis on naiste pseudonüümid vastavalt Harita, Chennaya ja Vedayana.

Väeringi üritustel esinevad regulaarselt tervendajad Venemaalt, viimasel ajal eesotsas kellegi šamaan Emmaga. Reklaami väitel on Emma üks maailma vägevaimaid šamaane. Samas torkab silma, et koduleht, kuhu külastaja suunatakse, tekkis alles möödunud novembris, umbes samal ajal, kui ta Eestis käima hakkas. Sotsiaalmeedias on jälgijaid sadakond. Kui uskuda kirjapandut, on tema CV tugev: templi šamaanikunsti ja šamaanijooga meister, pärilik ravitseja, suguvõsade selgeltnägija, psühholoogia magister ja ainuüksi tema kohalolek avaldab tervendavat mõju teda ümbritsevatele inimestele ja ruumile. Kõige krooniks olevat ta õpingute lõpus viibinud kolm päeva ilma hapnikuta Tiibeti järve põhjas.

Sügavam otsing internetis näitab, et šamaan Emma on Nadežda Krasnobai, kelle kohta leidub kodumaal kriitilisi postitusi, et tegu on aferistiga. Teine sageli Eestit väisav šamaan Zhannabele on kodanikunimega Zhanna Belozerova Belasjorova. Muuhulgas on ta end ise nimetanud eri aegadel staaride personaaltreeneriks, elustiiliguruks ja koolitajaks. Vähemalt korra on temast varem kirjutatud ka Eestis - kui ta 2019. aastal siin käis ja väitis olevat selgeltnägija Vanga sugulane. Külaskäik lõppes toona kerge pahandusega, kui ennustussaate kliendid väitsid, et ta saadab neile pealetükkivaid sõnumeid. Muuhulgas nimetab Zhannabele end naisteakadeemia Alma õpetajaks. Esmapilgul süütu nimega kooli seostatakse Venemaal Ashram Shambala sektiga, mille juht Konstantin Rudnev mõisteti kriminaalkorras süüdi kelmuses ja vägistamises.

Alma akadeemia kolis pärast pahandusi Venemaalt Kasahstani. Ehkki šamaan Zhannabele elab sotsiaalmeedia andmetel peamiselt Saksamaal, käib ta alatihti Kasahstanis koolitusi ja laagreid tegemas. Kokkuvõttes torkabki silma, et Eestis väeringi väisavatel välisšamaanidel on väga segane minevik, aga sarnased kodulehed ja ka programm, mida üritustel tehakse. Kui Eesti esiskeptik Martin Vällik on oma hinnangus reljeefsem, siis psühholoog Avo-Rein Terepingi sõnul on šamanism ajalooliselt osa rahvaravitsemisest ja ei tähenda automaatselt pettust, kuid antud juhul näeb asi ka tema sõnul halb välja.

Teadaolevalt pole šamaanidel ega nende maaletoojatel firmat või MTÜ-d ja raha korjatakse eraisikult eraisikule, mis hüpoteetiliselt on maksuameti teema. Annetuste välja petmine kuulub aga hoopis tarbijakaitseameti vastutusvaldkonda. Kokkuvõttes – see on ebamäärane valdkond, mis kukub ametkondade vahele pigem maha, kuni summad pole suured ja keegi reaalselt viga ei saa.