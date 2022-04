Koolitantsu lõppkontserdid toimuvad rahvusooper Estonias

Rahvusooper Estonias tuleb sündmuse raames esitusele kaks kontsert-etendust kokku 54 tantsuga. Koolitants 2022 festivalihooaja kunstiliste juhtide hinnangul osalevad kontserdil kõige terviklikumad ning ehedama stiili- ja žanritunnetusega tantsud.

"Kunstilisi valikuid tehes lähtusime põhimõtetest, et kontserdil oleks esindatud erinevad piirkonnad, žanrid ja vanuseastmed ning tuleks esile tantsuhuvihariduse ja tantsukunsti seoste mitmetahulisus. Sealjuures moodustuks siiski tasakaalustatud kunstiline tervik, mis pakuks nauditava elamuse ka publikule," ütlesid festivali kunstilised juhid Elina Gorelašvili ja Joonas Tagel. Eripreemiad pälvinud ja lõppkontserdil esinevad tantsud on terviklikud loometööd, kus olulisel kohal on kvaliteetne liikumiskeel, eakohane lähenemine ning viimistletud esitus.

"Tants on kunst. Kunsti kogemine tekitab meis alati mõtteid ja tundeid ning avardab silmaringi, mida on huvitav sõpradega jagada. Loominguga tegeledes ammutame inspiratsiooni kaaslastest ja ümbritsevast maailmast ning õpime paremini tundma iseennast," võttis festivali aasta kokku Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein.

Koolitants 2022 toimub sel aastal kaheetapilisena, enne mai alguses toimuvaid lõppkontserte leidsid aset piirkondlikud tantsupäevad. Maakondlike tantsupäevasid sel aastal ei toimunud. Piirkondlikel tantsupäevadel osalevatest tantsudest tegid lõppkontserdi valiku Koolitants 2022 kunstiline meeskond koosseisus Elina Gorelašvili ja Joonas Tagel ning tantsuanalüüsi koolituse läbinud Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii. Lõppkontserte juhatab Inger koos bändiga.

Esmaspäeval, 2. mail, kell 15.00 algaval kontserdil esinevad mudilased, 1.-4. ja 6.-9. klassid ning kell 19.00 4.-7. ja 10.-12. klasside vanuseastmed.

Koolitants 2022 kunstiliste juhtide Elina Gorelašvili ja Joonas Tageli eripreemiad:

Arabesk tantsuga "Kivi linnupoja unistus" (4.-7. klassid), autor ja juhendaja Tatjana Tarakanova, Ida-Virumaa – sügava teema eakohane käsitlus ja kvaliteetne liikumiskeel.

Black and Brownie tantsukool tantsuga "Maailmaparandajad" (mudilased), autor ja juhendaja Kadi Keskülla, Pärnumaa – väljapaistvalt rõõmus ja vaba esitus hoogsas ning liikuvas seades.

Black and Brownie tantsukool tantsuga "Džentelmenid" (4.-7. klassid), autor ja juhendaja Kristjan Ploomipuu, Pärnumaa – väga maitsekas ja filigranne koreograafia ning suurepärase tunnetusega esitus.

Black and Brownie tantsukool tantsuga "Kuidas seda sulle öelda..." (10.-12. klassid), autor Carolina Tagobert, juhendajad Carolina Tagobert ja Karoliine Tarjus, Pärnumaa – tervikut väga hästi toetavad liikumiskeel ja muusikatõlgendus ning veenev esitus.

Dreamstudio tantsuga "Ma olin vee all kui pauk käis" (4.-7. klassid), autor ja juhendaja Julia Koneva, Tallinn – julge esitus maitsekalt absurdses atmosfääris.

ETA tantsukool tantsuga "Martsipanid" (1.-4. klassid), autor ja juhendaja Dagmar Rang-Saal, Tallinn – klassikalise tantsu stiilipuhas seade ja nauditav esitus.

ETA tantsukool tantsuga "Raisauss" (6.-9. klassid), autor ja juhendaja Julia Koneva, Tallinn – mõjusate karakterite ning otsingulise liikumiskeelega sürreaalse atmosfääriga teoss

ETA tantsukool tantsuga "Pokkorn" (6.-9. klassid), autorid ja juhendajad Hele-Riin Hunt, Roosimari Kruus, Norah Põder, Helerin Vaik, Saara Lotta Krussel, Mona Viilup, Tallinn – leidliku idee, detailse koreograafia ja haarava esitusega noorte looming.

ETA tantsukool tantsuga "Uit" (10.-12. klassid), autor ja juhendaja Karoline Suhhov, Tallinn – kaasaegse tantsu läbitunnetatud esituse ja tervikliku kompositsiooniga paeluv looming.

FACE moe -ja tantsukool tantsuga "Liitu meie gängiga!" (1.-4. klassid), autorid Maarja Kukumägi, Veronika Sadkevitš, Christopher Meier, juhendajad Veronika Sadkevitš, Christopher Meier, Viljandimaa – energiast pakatav nakatav esitus ning põnev muusika ja liikumise sümbioos.

FACE moe- ja tantsukool tantsuga "Siembamba" (6.-9. klassid), autorid Maarja Kukumägi, Veronika Sadkevitš, Christopher Meier, juhendajad Veronika Sadkevitš, Christopher Meier, Viljandimaa – tervikut toetavad visuaal ja tantsijate karakterid mõjusa dünaamikaga koreograafias.

Jõgeva muusikakool Föönix tantsuga "Nagu lained mee sees" (10.-12. klassid), autor Sofia Filippou, juhendajad Sofia Filippou ja Madli Teller, Jõgevamaa – eristuva muusika ja isikupärase liikumiskeele ning läbitunnetatud esituse meeli haarav sümbioos.

Tantsukool Koit tantsuga "Puhja Tuulid" (mudilased), autor ja juhendaja Kristin Tagam, Tallinn – eakohases võtmes humoorikalt lahendatud terviklik tants

Laine Mägi tantsukool tantsuga "Salalootus" (4.-7. klassid), autor ja juhendaja Ingrid Jasmin, Pärnumaa – tugeva tantsutehnikaga esitatud musikaalne ja lavaruumi avardav koreograafia.

Laine Mägi tantsukool tantsuga "Üks silmapilk" (6.-9. klassid), autor ja juhendaja Ingrid Jasmin, Pärnumaa – ajatu žanri stiilipuhas koreograafia ja köitev kvaliteetse liikumiskeelega esitus.

Leesikad tantsuga "Mõni moodne samm" (10.-12. klassid), autorid Allar Valge, Kristiina Siig, juhendaja Kristiina Siig, Tallinn – väga hästi ajastu hõngu loov visuaal, muusika, koreograafia ja hea tunnetusega esitus.

Maerobic tantsukool tantsuga "PU-PU-PUMPA" (1.-4. klassid), autor ja juhendaja Egely Sarv, Viljandimaa – olulise teema esile toomine huumorikalt leidliku detailimängu ning mitmekülgse lavaruumi kasutusega.

Meie stuudio tantsuga "Sokumäng" (4.-7. klassid), autor ja juhendaja Andre Laine, Põlvamaa – põnevate joonistega raamitud vaba ja värske eneseväljendus.

Omatsirkus tantsuga "Sisin-sasin" (10.-12. klassid), autor ja juhendaja Triin Marts, Tallinn – meisterlik gravitatsiooni eirav kehade mäng ja suurepärane lavastus.

Rapla tantsustuudio tantsuga "Siin me kokku saime" (6.-9. klassid), autorid tantsijad ja Liis Pärn, Raplamaa – hea sünergiaga tantsijate isikupära väärtustav omanäoline looming.

Saare sära tantsuga "Kõdi kõdi" (mudilased), autor ja juhendaja Laura Olesk-Sullakatko, Saaremaa – leidlik teemakäsitlus ja mitmekesine kompositsioon.

Saare sära tantsuga "Pesupäev" (mudilased), autor ja juhendaja Marju Võrno, Saaremaa – lastepäraselt jutustatud lugu ja mitmekülgne rekvisiidi kasutus.

Stuudio Dote tantsukool tantsuga "Võrsudes laotusesse" (6.-9. klassid), autor ja juhendaja Liisa Laine, Tallinn – suurepärane kompositsioon ning terviklik teema arendus kaunis ja mõtestatud esituses.

Sütevaka tantsuga "Niit või käär?" (10.-12. klassid), autor ja juhendaja Anett Leesment, Pärnumaa – tugeva sõnumiga, mõtteainet pakkuv ja värskelt mõjuv looming.

Tantsuansambel Neposedõ tantsuga "Lesisid ahjul… ja pistsid punuma!" (1.-4. klassid), autor Daniil Vereštšagin, juhendaja Liina Baranova, Tallinn – väga heas esituses keeruka kompositsiooniga endasse haarav lavastus.

Tantsuteater Polly tantsuga "Jaanimardikad" (mudilased), autor ja juhendaja Kerstin Lõzlova, Tallinn – maitsekalt lastepärane tantsuline jutustus ning silmapaistvalt hea esitus ja tunnetus.

Tantsuteater Polly tantsuga "Ma armastan sind" (6.-9. klassid), autor Polina Žukova, juhendajad Polina Žukova ja Laura Ragel, Tallinn – kõrgetasemeline ja viimistletud tantsutehnika hingestatud esituses.

Triiniks tantsuga "Päikesekillud" (1.-4. klassid), autorid Madli Teller ja tantsijad, Tartumaa – kunstilist kogemust loov terviklik kompositsioon.

T-Stuudio tantsuga "Olles teel" (6.-9. klassid), autor ja juhendaja Liisa Laine, Läänemaa – köitva kompositsiooni ja leidliku muusikakasutusega jutustus.

Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Ära sega!" (1.-4. klassid), autor ja juhendaja Marit Männiste, Tartumaa – hea tantsutehnika ja terviklikud rollilahendused stiilipuhtas esituses.

Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Koomiksi keeles" (4.-7. klassid), autor Kerstin Lõhmus, juhendajad Kerstin Lõhmus ja Maris Kahre, Tartumaa – põneva dünaamikaga koreograafia ja kvaliteetse liikumiskeelega värske teemalahendus.

Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Paabulinnu paradoks" (10.-12. klassid), autorid ja juhendajad Maarja Pruuli ja Kerstin Lõhmus, Tartumaa – meisterlik ja nüansirohke lavastus ning tantsijate suurepärane rolliesitus.

Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Veab sul" (10.-12. klassid), autor ja juhendaja Kalver Kaseorg, Tartumaa – mõjus tantsijate kohalolu ja stiilitunnetus ning musikaalse koreograafia nauditav esitus.

Varjud tantsuga "Maa, kus valitseb Jazz" (6.-9. klassid), autor Valeria Zrajeva, juhendajad Merilin Kruberg, Jelena Kissin, Natalja Jakovleva, Ida-Virumaa – muinasjutuliselt mängleva kerguse ja hea stiilitunnetusega esitatud rõõmuküllane meelelahutuslik tants.

VK Janika tantsutrupp tantsuga "Nümf" (10.-12. klassid), autor Elina Gorelašvili, juhendajad Elina Gorelašvili, Karin Toom ja Reimo Kivine, Tartumaa – visuaalselt mitmetahuline terviklik kompositsioon ning tugev ja täpne esitus tantsutehniliselt nõudlikus koreograafias.

Võimlemisklubi Janika Võru tantsuga "Sünnipäev" (1.-4. klassid), autor Tea Kõrs, juhendaja Eliise Abel, Võrumaa – mänglev kvaliteetne liikumiskeel ja lihtsa teema võluv käsitlus.

Võru tantsukeskus tantsuga "Tartu 2024" (4.-7. klassid), autor ja juhendaja Andre Laine, Võrumaa – meelt lahutav otsinguline ja humoorikas koreograafia.

Võru tantsukeskus tantsuga "Järelvalveta lõke" (mudilased), autor ja juhendaja Andre Laine, Võrumaa – veenvalt esitatud eakohane õpetlik lugu ja tervikut toetav rekvisiidikasutus.

Signatuurtantsud ehk kandideerijate seast valisid kunstilised juhid Elina Gorelašvili ja Joonas Tagel välja festivali-aasta signatuurtantsud. Kandideerimine toimus paralleelselt registreerimisega.

Valitud loomingut esitati kõikidel Koolitants 2022 piirkondlikel tantsupäevadel ja oma vanuseastmes lõppkontserdil:

Kadi Noorte Eliit tantsuga "Ingli tiiva puudutus" (6.-9. klassid), autor Ingrid Jasmin, juhendaja Kadi Saks, Raplamaa – nauditavalt kerge liikumiskeel ja hea tantsutehnika läbimõeldud koreograafias.

Tallinna huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke esindusrühm tantsuga "Magus hullus" (10.-12. klassid), autor Jakob Patrik Ross, juhendaja Helena-Mariana Reimann, Tallinn – nooruslikust energiast pakatav ja kaasahaarava esitusega väga hea meelelahutus.

Triiniks tantsuga "Unistajad" (6.-9. klassid), autor ja juhendaja Madli Teller ja tantsijad, Tartumaa – mitmetahulise kompositsiooni väga lummav ja mõtestatud tervik paeluva kohaloluga esituses.

Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii eripreemiad: