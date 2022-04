Video: Reet Linna annab ära üle 400 asja

"Ma olen selline asjade hoidja olnud muidugi, et ma väga ei raatsi [ära visata], nendel on kas emotsionaalne väärtus või vaatad, et igaks juhuks ei anna..." rääkis Reet oma kogutud asjadest, mida ta stuudios eksponeeris. "Kastid seisid mul kaks kuud kodus, sest vahepeal tuli ju see õudus ja see kõik jäi seisma," viitas Reet Ukraina sõjale.

"Ringvaate" stuudios oli koos Reedaga külas ka Smartswapi juht Heikki Laidma, kes innustas inimesi vanu asju ära andma. "Märstikuu on minimalismi kuu, mis kutsub üles vähem tarbima ja loovutama seda, mida endal vaja ei ole ning Reet ühines selle ägeda kampaaniaga," rääkis Heikki. "Esimene päev annad ühe asja ära, teine päev kaks, kolmandal kolm," tutvustas ta aktsiooni, mille eesmärk on kuu lõpuks 495 asja ära anda. "Kui keegi teab mingit Ukraina pere, kus on näiteks riideid puudu, siis Smartswap on see koht, kust võiks vaadata ja tellida," lisas Heikki.