Ivar Murd: Kino Sõpruse Kai saal on akustiliselt väga heal tasemel

"See on võtnud väga kaua aega ja nüüd, pandeemia täiesti lõpus, otsustasime Põhja-Tallinnasse tuua esimese kinosaali, et pakkuda siin kogukonna kino, ja et meelitada inimesed tagasi kinno," ütles tegevjuht Ivar Murd.

"Saal on akustiliselt väga heal tasemel," lisas Murd. "Siin on muusikadokke või nõudlikuma heliga filme vaadata väga hea."

Kai saali kavas on nii uuemad kui ka vanemad filmid, leidub väärtfilme ja kergemat sorti vaatamist. "Me teeme siin natukene aeglasemat kino kui teises saalis. Kavatseme sellel suvel ette võtta viimase aasta jooksul välja tulnud filmid," rääkis Murd.

Ivar Murd rääkis, et Kai saal on peredele vastuvõtlikum paik, sest kohapeal on parkimisvõimalus ning laupäeva hommikuti hakkavad olema lastele mõeldud seansid. "Toolid on vähem sügavad kui Sõpruse suures saalis, et siin on lastel mugavam olla. Meil on ka lift," lisas ta.

Kai kino avatakse laupäeval, 20.04, kell 19 Suurbritannia ja Eesti koostööfilmiga "Alljumalad". Eestis filmitud stseenid on üles võetud Keila erakorteris ja Kreenholmi saarel.