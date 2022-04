Ewert Sundja: inimesed peavad õppima mitte ainult tarbima, vaid ka rahulikult kuulama

Ewerti sõnul keskendub ta hetkel soolomuusikale ja tema uus lugu tuleb üpriski pikk: umbes 5 minutit ja 20 sekundit. "Suurt raadiomenu ma ei ennusta. Sellel laulul on täitsa lõpus alles refräänid," rääkis ta "Vikerhommikus". "See ongi kulgemine, mida tuleb võtta teekonnana endale ette. See on okei - inimesed peavad õppima mitte ainult tarbima, vaid niimoodi rahulikult aega võtma ja kuulama ja nüüd ma teen siis selle pioneeritöö ära," ütles ta.

"Seis on väga hea - me suhtleme omavahel ja anname suvel mõned kontserdid," kommenteeris Ewert enda ja bändikaaslaste suhet. "Hetkel ei ole aktiivset kooskirjutamist," lisas ta ning teatas, et Draakonite (The Two Dragons - toim) bändiliikmed tegelevad praegu erinevate projektidega ja naudivad loomingulist vaheldust. "Ma usun, et me leiame selle ühisosa millalgi üles, aga hetkel me ei punnita selle nimel, et olla relevantne ja pildil. / .../ Muusika peab tulema siis, kui ta enam sees ei saa olla," lisas Ewert.

"Paar nädalat olid hästi rasked," vastas Ewert küsimusele, kuidas Ukrainas käiv sõda tema loomingulist tööprotsessi mõjutanud on. Ewerti sõnul oli alguses palju teadmatust, viha ja hirmu, mis tegid ta täiesti töövõimetuks. "See on küll küüniline, aga lõppkokkuvõttes me peame eluga edasi minema. Kuskilt tuleb rõõm üles otsida ja häid asju ka näha. Lootust tuleb hoida," rääkis ta. "Esialgne šokk oli kindlasti vältimatu."

Samuti seisab Ewertil ees soolokontsert pärast paarikümne aastast pausi. "Eks ta selline panoraam on," lausus Ewert. "Ta võtabki erinevad perioodid kokku." Soolokontserdil kõlab seni avaldamata muusikat, kavereid, lugusid ansambli Ewert and The Two Dragons repertuaarist, ent ka muusikapalasid, mida on Ewert kirjutanud teistele artistidele. "Ma arvan, et on huvitav kuulata, kuidas mõned Draakonite lood ainult klaveri ja häälega kõlavad," lisas ta.

Ewerti soolokontsert leiab aset reedel, 22. aprillil, Kumu auditooriumis.