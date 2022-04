Tõrva inimesi oodatakse ühiselt matkama

Laupäeval kell 11 alustab Tõrva keskväljakult ühismatk, mille üks korraldajatest on president Kersti Kaljulaid. Väikelinna terviseradadele on matkama oodatud igas vanuses inimesed.

President Kersti Kaljulaid sõnas, et linnamatkade korraldamine Eesti eri linnades on saanud armsaks traditsiooniks. "Ootan juba kolmandat matka, mis toimub Tõrvas – see annab toreda võimaluse lähemalt tutvuda kandi ja inimestega. Rääkida sellest, mis inimestele korda läheb ja mille üle nad kodukandis uhkust tunnevad," ütles president Kaljulaid.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ütles, et Tõrva tähistab sel aastal 85. suvituslinnaks tituleerimise aastapäeva.

Tõrvast pärit odaviskaja Magnus Kirt ütles, et tema lemmikud sportimisrajad asuvad kodulinnas Tõrvas. "Samuti veedan vabal ajal palju aega Tõrva looduses, kuna just nii puhkan ennast korralikult välja," sõnas Kirt.