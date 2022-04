Mac Milleri üledoosi põhjustanud uimastidiiler mõisteti 11 aastaks vangi

Ryan Michael Reavis, kes on üks süüdistatavaid kohtuasjas seoses räppar Mac Milleri üledoosist tingitud surmaga 2018. aastal, mõisteti 10 aastaks ja 11 kuuks vangi.

Reavis sai süüdistuse selles, et oli vahemees Stephen Andrew Walteri, kes on end fentanüüliga segatud võltsitud oksükodoonitablettide müümises juba süüdi tunnistanud, ja Cameron James Pettiti vahel, kes tabletid Mac Millerile muretses. Räppar leiti 2018. aasta 6. septembril surnuna fentanüüli, kokaiini ja alkoholi surmavast kombinatsioonist tingitud üledoosi tõttu, vahendab Consequence.

Enne karistusotsuse saamist pöördus Reavis kohtu poole, öeldes, et ta ei teadnud, et tabletid Milleri surma põhjustasid, kui ta aasta hiljem 2019. aasta septembris vahistati. Reavis nõudis endale viieaastast karistust, kuid prokurörid viitasid tekstisõnumitele, mis Reavis oli saatnud kolleegile ja kust võis välja lugeda, et viimane oli tablettide surmavast mõjust teadlik.

Lisaks 10 aasta ja 11 kuu pikkusele vanglakaristusele mõistis kohtunik Reavisele ka kolmeaastase järelevalveaja vabaduses tingimusel, mille jooksul ta peab pidevalt tegema uimastitesti. Mis puudutab kahte ülejäänud uimastidiilerit, siis Walter nõustus eelmisel aastal 17-aastase vanglakaristusega ning kuigi Pettit jõudis samuti kohtulikule kokkuleppele, pole selle tulemusi avalikustatud ja juhtum on väidetavalt ootel.