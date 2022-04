Mait Malmsten asub uues suvelavastuses Toomas Uibo isa Väino rolli

Juulis esietendub Palmse mõisa pargis muusikaline lavastus "Minul on vari", kus Toomas Uibo asub kehastama iseend ja tema isa rolli astub Mait Malmsten. Uibo selgitas, et egotripiga tegemist ei ole – tükk räägib läbi tema silmade üldisemalt Eestist, vabadusest ja armastusest.

Lavastus jutustab Toomas Uibo enda lugu, mis tähendab, et tal tuleb ise lavale minna ja iseend mängima hakata.

"See on lugu, mille olen kirjutanud mina ja Ott Kilusk. Ott on kirjutanud väga häid suvelavastusi, nagu "Vana klaver". Me lähme minu lapsepõlve ja hakkame sealt kõndima tänapäeva. Mul on kujunenud kaks mina – praegune mina ja lapsepõlve-mina, ja sealt tekivad ka kohtumised kunagisega."

Toomase isa Väinot mängib lavastuses Mait Malmsten. "Tegelasi on lavastuses üldse palju. Need on pildikesed Toomase elust, kus on tema isa, tema isa, tema isa tolleaegsed sõbrad-kolleegid, minu isa, mõttekaaslased, poeete ja kirjandusinimesi Tartu-aegadest. Neid kõiki peab kuidagi hakkama lavale tooma."

Lavastust on nad ette valmistanud üle aasta ja Toomase isa Väino ei teadnud sellest hiljuti veel midagi. Ahvatlust pärisisale ettepanekut lavale tulla ja iseend mängida ei tekkinud, ahvatlus on teha hoopis isale lavastusega kummardus, selgitas Uibo.

Samas märkis ta, et kontsertlavastuse näol ei ole tegemist tema enda egotripiga, vaid nad räägivad ikkagi üldistest teemadest. "Seda läbi ühe poisi silmade, kes juhuslikult olen mina, aga tegelikult räägib see Eestist, vabadusest, armastusest."

Muusikaline lavastus "Minul on vari" esietendub 22. juulil Palmse mõisa pargis.