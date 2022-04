Peagi Tallinnas üles astuv Judas Priest saatis eestlastele videotervituse

Bänd on 50-aastase karjääri jooksul müünud rohkem kui 50 miljonit albumit ning võitnud Grammy auhinna.

Judas Priest on metal-muusika ikoon. "Breaking The Law", "Painkiller", "Turbo Lover" on jäljed, mille bänd on viie aastakümne jooksul maailma muusikasse jätnud.