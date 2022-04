Mihkel Sirelpuu on muusikas avatud: mulle meeldib Justin Bieber

Karl Sirelpuu, kes on oma vennast Mihklist seitse aastat noorem, tunnistas, et neil on kujunenud isiklik muusikamaitse, aga kunagi ei olda žanrite osas ignorantne. Omades plaadifirmat peavad nad oskama kuulata erinevat muusikat.

Mihkel Sirelpuu kinnitas neid sõnu, öeldes, et talle meeldib Justin Bieber. "Bieber ei ole üldse häbiasi. Olin poolteist kuud kodust ära olnud ja kui jõudsin tagasi, panin Bieberi vinüülilt käima "Where Are Ü Now". Mu abikaasa postitas selle Facebooki ja sealt tuli järjest, et "mulle meeldib ka"," rääkis Sirelpuu, naerdes, et inimesed on kapist välja tulnud.

Vennad proovisid saates kõlanud lugudega esitada läbilõike oma lapsepõlvest tänaseni. Karl Sirelpuu sõnul liigub tema muusikamaitse rohkem roki poole kui vend armastab hiphopi.

Väikese poisina unustas Mihkel Sirelpuu end Stevie Wonderi maailma. "Mul oli lintmakk süles, mingisugused imelikud alt kummiga Marati dressid jalas, prillid ees, kõrvaklapid peas, ja kuulasin ainult Steviet. Ta on jäänud mulle kõige tähtsamaks asjaks muusikalises mõttes."

Mihkel Sirelpuu meenutas, et Stevie Wonderi kontserdil nuttis ta nii kõvasti, et ei näinud midagi. Tema vend Karl oli ka kontserdil. "Pean vennana kommenteerima. Natukene hirmus," meenutas Karl Sirelpuu, "kui üks täiskasvanud mees seisab platsil, joob longerot ja pisarad voolavad."

Saates kõlas lugu "Don't You Worry Bout' A Thing". "Olen oma lastele seda esimese loona mänginud kui sündisid. Juba sünnitusmajas, küll telefonist," avas Mihkel Sirelpuu loo olulisust veelgi.

Karl Sirelpuu tõi esile Queeni, mis oli ühtlasi ka nende isa lemmikartiste. Vennad on Adam Lamberti esituses korraldanud Queeni muusika kontserdi Tallinnas. Loo "I Want To Break Free" juures meeldib Karl Sirelpuule selle drag-teemaline video, eriti ägedalt mõjus see just lapsena. Mihkel Sirelpuu meenutas, et pala kuuldes imiteeriti tolmuimejaga tõmbamist. "Ma tahtsin Freddie olla," meenutas vend Mihkel.

Kuivõrd Sirelpuude kaks esimest saates kõlanud lugu olid lähedalt seotud nende enda vanemate muusikalise eelistusega ehk koduse eeskujuga, siis Mihkel Sirelpuu ütles, et järgnes aeg, kui noor inimene hakkas otsima iseennast. "Tupaci kuulmine 1990ndatel on minu jaoks see punkt, kui algas minu räpilembus," rääkis ta. "Hiljem sukeldusin hiphopi maailma, kust ei puudunud ka jungle. Meil tekkis oma [seltskond], kellega tegime graffiteid. Tupac mõjutas seda algust väga ja teised kuldaja hiphop-artistid järgnesid sellele."

Saates kõlas Tupaci lugu "I Ain't Mad At Cha". "See lugu ilmus peale Tupaci surma. Lugu räägib sellest, kuidas ta suhtleb oma parima sõbraga, kellega mingil hetkel läks neil tee lahku. See lugu tuli välja samal ajal, kui minu üks parim sõber sooritas enesetapu," meenutas Mihkel Sirelpuu isiklikke tähendusi.

Karl Sirelpuu valis saatesse nu metal-i žanrist loo, mis märgib perioodi, mille on mõlemad vennaga läbi teinud. Seda perioodi esindab Karl Sirelpuu valitud lugu "My Generation" ansamblilt Limp Bizkit. "Õnnestus ka käia Saku Suurhallis nende kontserdil ja tore oli näha, kuidas minu täiskasvanud sõbrad panid hullu seal," meenutas Karl Sirelpuu.

Erykah Badu on artist, kelle kontserdi on Mihkel Sirelpuu lubanud Eesti pinnale tuua. "Kui ma ise seda ei suuda, siis palun, et keegi teine tooks Erykah Badu Eestisse." Sirelpuu lisas, et ka tema hiphopi eelistus läheneb soulile ja Badu esitab seda poolt hästi. Kõlas lugu "Didn't Cha Know".

Karl Sirelpuu valis saatesse ka loo Eesti ansamblilt, täpsemalt Aidese ja "TikTak". Ta sõnas, et Aidese poistega koos on ta kogenud elumuutvaid hetki. "Ma ei istuks praegu siin, kui 15 aastat tagasi ei oleks mu sõber Hando kutsunud mind kaasa Hella Hunti, kuhu sisenes pikkade juustega kõige ägedam tüüp, keda näinud olin, ja mulle sosistati "see on Kostja"," rääkis Sirelpuu, öeldes, et mõlemad vennad hakkasid Aidesega kaasa käima, muuhulgas käis Karl Sirelpuu Aidesega välistuuridel.

"Ma olen saanud olla Foo Fightersi lavamänedžer," rääkis Karl Sirelpuu loo "Run" taustal. Nimelt aitasid vennad Sirelpuud korraldada Foo Fightersi kontserti Riias. "Kuigi Taylor Hawkinsit meiega enam ei ole, loodan, et bänd leiab energia ja väärilise uue trummari," sõnas Sirelpuu.

Saate lõpetas Mihkel Sirelpuu poolt valitud Pharrell Williamsi lugu "Just A Cloud Away", mille osas Sirelpuu ütles, et ansamblil on oma unikaalne heli. "Pharell on läbi kõigi aastate, nii muusikaliselt kui moestiililt, jäänud endaks. Igal heal artistil peab olema oma sound, mis defineerib sind," lõpetas Mihkel Sirelpuu saate seesuguse mõttega.