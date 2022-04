Ukraina kooli juht Natalja Mjalitsina: lastest saavad jälle lapsed

Tallinna Lilleküla gümnaasiumi filiaal, kus asusid õppima Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lapsed, on tegutsenud nädala. Ukraina kooli juht Natalja Mjalitsina sõnas, et kui esimesel päeval oldi kohmetud ja vaiksed, siis nädala lõpuks said lastest jälle lapsed.

Mjalitsina rääkis "Terevisioonis", et normaalse elurütmi taastumise märk on laste puhul ka see, kui julgetakse teha lolluseid. "Võibolla ongi oluline, et saada tagasi tavalise elu rutiin, et sul on kool, kus sa saad joosta, mängida, rääkida. Ja tore on ka see, et lapsed on nagu lapsed ikka. Näiteks murdeealised mõtlevad, et kuidas natukene lolluseidki teha. Ja see on tore, sest tavaline elu hakkab lastesse tagasi tulema. Esimesel päeval nägime, et lapsed olid kohmetud ja vaiksed, siis nädala lõpuks olid lapsed jälle lapsed."

Koolis käib praegu 70 last, aga iga nädal kutsutakse uusi lapsi ühinema. Õppetöö algab kell 9 ja lõppeb kell 14, sõltumata laste vanusest. "Palju on õdesid-vendi, kes koos tulevad ja lähevad. Me ei saa teha eri pikkusega päevi."

Uue kooli juht sõnas, et kindlat õppekava veel ei järgita. "Hommik algab hommikuringiga, räägime, kuidas tuju on. Ja sellele järgnevad õppetöö-laadsed tegevused. Meil on ka üks psühholoog, kes viib lastega teistmoodi õppetundi läbi. Päeva jooksul käime söömas, vahepeal teeme sporti ja vahepeal kunsti. Kava erineb sõltuvalt sellest, mis päev on. Täna näiteks on robootika," andis Mjalitsina päevast Ukraina koolis ülevaate.

Plaan on hakata septembrist juba eesti keeles ja Eesti õppekava alusel õppima. "Mind hämmastab kui kergesti hakkab lastele eesti keel külge. Ja nad on väga julged eksperimenteerijad. Neljapäevaks oli juba päris palju eesti keelt kuulda," rääkis koolijuht. Ta sõnas, et oluline on ka ukraina keelt ja kultuuri hoida, mistõttu kuskil 40 protsenti õppest peaks olema ukraina keeles. "Hakkame sügisest kõiki keeli uuesti õppima, ka matemaatika keelt, ega Eesti laps ka neid keeli iseenesest ei tea."

Mjalitsina sõnas, et Tallinna linn on nõus kooli suuremaks ehitama. Kui praegu on haridusasutus 200 lapsele, siis ollakse valmis 600 jaoks see suuremaks ehitama, jäädes seejuures Lilleküla gümnaasiumi filiaaliks.

Ukraina kooli juhi sõnul on haridusministeerium suveks lastele tegevuskava välja töötanud, ning Mjalitsina sõnul proovitakse ka oma kooli lapsed suvelaagritesse paigutada, et augustis taas kohtuda.