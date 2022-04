ERM-i pargis käis suur munajaht

Juba teist aastat järjest täitus ERM-i teemapark ja Raadi mõisa ala tähelepanelikult nina maas kõndivate peredega.

"Reede hommikuti toimub munajaht ja siis pühapäeval koksime ja see, kellel on kõige tugevam muna, võidab," rääkis Olivia oma pere traditsioonidest.

Kui tänapäeval on lihavõtte üks peamine meelelahutus munade värvimine ja magusate šokolaadimunade otsimine, siis vanad eestlased pidasid sel ajal oluliseks veel näiteks puust külakiige püstitamist ja kiikumishooaja avamist.

Munade värvimine, kinkimine, vahetamine ja otsimine on aga üleilmne vana traditsioon.

"Algab sellest, et kanad hakkasid rohkem munele. Lõpuks sai selleks taassünniajaks endale koguda piisavalt mune koju. Sellised esimesed teated on keskajast Inglismaalt, Saksamaal sai see populaarseks 17. sajandil ja sealt siis 19. sajandiks veeres see komme meile ka," selgitas ERM-i muuseumiõpetaja Anna Liisa Regensperger.

Nagu pühapäeval ERM-i pargis kostunud hõigetest võib aimata, meeldib munaotsimise traditsioon lastele praegugi.

Kokku peitsid muuseumitöötajad parki ära ligi 50 muna.