Paul Raud: iga põlvkond muutub tänu vanematele aina enesekriitilisemaks

Piret Raua poeg Paul arvas, et perekonna edu taga on terav kriitikameel, mitte lihtsalt geenipärand ning iga põlvkond muutub tänu vanematele aina enesekriitilisemaks.

"Ma ei tea, kuidas teistel on, aga mina ikka tajun küll," kommenteeris stsenarist ja toimetaja Laura Raud, Rein Raua tütar, kõrgeid ootusi, mis perekonnanimega kaasa tuleb. Ta mainis, et iga kord, kui midagi head juhtub, siis ta kahtleb, kas teda hinnatakse oskuste järgi või äkki hoopis suguvõsa järgi. "See on selline asi, mis tuli välja teismeeas, sest siis nagunii oled komplekse täis ja mõtled, et mis sinu roll siin maailmas on ja mida sa kõike saavutama hakkad, aga ajapikku see ikkagi väheneb," rääkis ta "Hommik Anuga" saates.

"Meil vist tuleb kasuks ka see, et me ei ole samal erialal, mis meie vanemad. Meie ema on teinud nalja, et suutsime mõlema leida ühe loomingulise valdkonna, kus ei ole sugulasi ees," ütles Laura enda ja kriitikust venna Juhani kohta.

"Kui ma väga intensiivselt tajuksin seda oma lähedastelt, siis ma läheks täiesti kinni, täiesti lukku, siis ma ei saaks mitte midagi teha," rääkis Juhan ning lisas, et lähedaste vaba suhtumine tema tegemistesse on aidanud tal paradoksaalsel moel just loominguliselt avaneda.

Juhan Raud ja Laura Raud "Hommik Anuga" saates Autor/allikas: Mathias Kangur/ERR

"Mina püüan olla iseenda suurim kriitik ja mitte hoolida sellest, mis toimub väljaspool, aga samas ma arvan, et see neli põlve ei ole mingisugune geenipärand, vaid pigem on n-ö see, mis on edasi antud, on hästi terav kriitikameel," ütles Paul Raud, Piret Raua poeg. "Iga põlv on läinud kriitilisemaks tänu vanematele, kes on juba enesekriitilised. Mida põlvkond edasi, seda valusam on enesekriitika," lisas ta.

"Keskkond on olnud väga toetav, aga teisalt ka väga suur rõhk on olnud analüüsivõime väljakujundamisel, et sa analüüsid kõike, mis sul ümberringi toimub," lausus Laura. Juhan lisas, et kui perekonnad kokku saavad, näiteks jõuludel, siis analüüsitakse ja vaieldakse erinevate teemade üle. "See ei ole selline surmav õhkkond, mis oleks igav, see on pigem põnev," kommenteeris Julius Kalda, Piret Raua poeg.

Julius Kalda ja Paul Raud "Hommik Anuga" saates Autor/allikas: Mathias Kangur/ERR

Saates tuli juttu ka raamatutest ja lugemisest tänapäeval. "Ma ei suuda raamatuelamust nii aktiivselt vastu võtta, seepärast, et ta tuleb aeglasemalt," rääkis Laura õhtuti lugemisest, kui aju on juba muud informatsiooni täis. "Ainuke viis, kuidas mina suudan lugeda on see, et ma ärkan varem ja võtan hommikul zen aja, kus ma keskendun lugemisele," lisas ta.

"Ma võib-olla nüüd teen filmile liiga, aga kui sa paned filmi käima ja vaatad seda, siis see jookseb sinust hoolimata edasi, samal ajal kui raamatuga sa ise lood pilti," ütles Juhan. "Kui sa pilgu sa pilgu ära pöörad või raamatu eemale paned, siis see katkeb," lisas Juhan, miks ta raamatuid eelistab.

Laura ja Juhani isa on Rein Raud ning Juliuse ja Pauli ema on Piret Raud. Nende vanaema on Aino Pervik, kes tähistab reedel, 22. aprillil, 90. sünnipäeva.