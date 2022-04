Prints Harry Ukraina meeskonnale: kuigi maailm on teie poolt, väärite enamat

"Teie otsust võistlusele kohale tulla ja siin täna olla pole võimalik ülehinnata," ütles Sussexi hertsog. "Ütlesite mulle eile, kui otsustasite meiega liituda kõigist raskustest hoolimata, et tulite sellele ülemaailmsele areenile mitte lihtsalt selleks, et näidata oma jõudu, vaid rääkida enda tõde," lisas ta.

"Tõde selle kohta, mis teie riigis toimub," jätkas prints Harry. "Te teate, et me seisame teiega. Kuigi maailm on teie poolt, väärite te ikkagi enamat. Loodan, et see sündmus loob veel ühe võimaluse, kuidas meie, globaalse kogukonnana, saaksime teile paremini toeks olla," ütles prints ning publik elas talle kaasa.

Enne prints Harryt võttis ürituse avatseremoonial sõna hertsoginna Meghan Markle, kes abikaasa tegemiste üle uhkust tundis. Meghan tõi oma kõnes välja fakti, et ka prints ise on endine sõjaveteran. Kõne lõpuosas avaldas temagi Ukraina meeskonnale toetust.

Võitmatute mängude eesmärk on toetada vigastatud veteranide rehabilitatsiooni läbi spordi. Viiendal ametlikel mängudel oli kohal umbes 500 osalejat 17. riigist. Sel aastal toimuvad mängud 16.-22. aprill Hollandis Haagis ning riigi peaminister Mark Rutte oli samuti publikuna kohal.