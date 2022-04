Harry Styles esitles Coachellal uut muusikat

Coachella esimese nädalavahetuse teise õhtu peaesinejaks oli Harry Styles. Styles andis laupäeval, 16. aprillil, 80-minutilise etteaste, kus ta esitles uut lugu, mis kannab suure tõenäosusega nime "Boyfriends", vahendas Variety.

"Kellel publikust on kunagi olnud poiss-sõber? Kellel publikust pole kunagi olnud poiss-sõpra?" tutvustas Styles uut lugu, mida ta laulis akustilise kitarri saatel.

Hiljem debüteeris Styles veel ühe avaldamata loo "Late Night Talking". Osad lood esitas Syles koos Shania Twainiga, keda ta nimetas enda suureks eeskujuks lauljaks saamise teekonnal.

Harry Stylesi kolmas stuudioalbum "Harry's House" ilmub 20. mail. Tema esimene äsjaavaldatud singel samalt albumilt "As It Was" jõudis muusikaedetabelite tippu.

Coachellat saab YouTube'i vahendusel otseülekandes vaadata.