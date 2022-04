Noor ajateenija Remo Rumm: läheksin oma kodumaad sõtta kaitsma küll

Pühapäevahommikuses saates "Hommik Anuga" on külas viieliikmeline vahipataljoni ajateenijate rockbänd. Noormehed räägivad, kuidas ajateenistuse läbimine ja sõda Ukrainas neid mõjutanud on.

"See, kuidas nad võitlevad ja see, mida nad teevad praegu seal, on tõstnud ka meie moraali," vastas kitarrist Joosep küsimusele, kuidas Ukrainas käiv sõda on mõjutanud Eesti ajateenijate patriotismi. Bändiliikmed nõustusid, et võitlusvaimu on juurde tulnud. Lisaks on kaitsevägi andnud juurde enesekindlust sõjarindel hakkama saada, kui selleks peaks vajadus tekkima, arvasid nad.

Noored ajateenijad nõustusid ühtselt, et kaitsevägi on õpetanud distsipliini ja kohusetunnet. "Sõpru-tuttavaid on nüüd üle kogu Eesti," lausus solist Remo lisaks. "Sõdurirännakud jäävad pikaks ajaks meelde," ütles Joosep omalt poolt.

"Ma arvan, et keegi ei tahaks otseselt sõtta sattuda, neid inimesi on kindlasti väga vähe," rääkis Remo. "Aga kui asi jõuab nii kaugele, et küsimus on sinu kodumaas, kas sul tulevikus on veel kodumaa või ei ole - see võib olla päris motiveeriv faktor," kirjeldas Remo. "Siis ma läheksin sõtta, jah. Eesti eest."

"Ma tahaksin kunagi oma perega siin edasi elada ja et minu lapsed näeksid ka Eestimaad nii, nagu mina siin üles kasvasin. See on see patriotism - mingil määral, pean tunnustama, see on minu sees. Võib-olla kaitsevägi on seda veel süvendanud," rääkis Remo. Ta lisas, et kui ajateenijad sõduri baaskursuse lõpetasid, siis kõigil käis mõte potentsiaalsest sõjast peast läbi. "Kui meie ei lähe, kes siis veel," ütles Joosep nõustudes. "See ongi see kohusetunne, millest me algul rääkisime."

"Kindlasti nüüd tänaseks, kui on saadud rohkem laagrites [olla] ja rohkem on olnud aega relva katsuda, siis kindlasti tunnen ka ennast hästi palju enesekindlamalt, et ma saan hakkama," kirjeldas Joosep, et 9 kuud tagasi oleks sõja ees olnud kindlasti suurem hirm kui täna.

Noored ütlesid lõpetuseks, et kaitseväes aitab neil pinget ja stressi maandada hea seltskond ning huumorimeel.

Vahipataljoni ajateenijate rockbändi liikmed on: Remo Rumm, Aksel Mänd, Joosep Anton, Karl-Hendrik Onton ja Taavi Sõerd.

"Hommik Anuga" on eetris igal pühapäeval kell 10.