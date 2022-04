"Fantastilistest elukatest" eemaldati Hiina kinopubliku jaoks geisuhtele viitavad stseenid

"Fantastilised elukad: Dumbledore'i saladused" sisaldas stseeni, mis viitas Dumbledore'i ja Grindelwaldi kunagistele romantilistele suhetele ning see osa kärbiti Hiina jaoks filmist välja, kirjutab BBC.

Harry Potteri seeria autor JK Rowling ütles juba 2007. aastal, et Dumbledore'i tegelaskuju on gei, kuid filmidesse jõudsid viited tema seksuaalsusele alles nüüd.

Hiina jõudnud kärbitud versioonis pole näha Jude Law ja Mads Mikkelseni kehastatud tegelaste dialoogi nende kunagise armumise kohta. Ülejäänud film jäeti samaks, sealhulgas ka viited tegelaste möödunud lähedusele.

Varietyle antud kommentaaris teatas Warner Bros, et nad seisavad linateose väärikuse eest, kuid vahel tähendab see "tundlikult teatud nüansside eemaldamist" mõnede turgude jaoks.

"Me loodame avaldada oma toodangut üle maailma nii nagu ette nähtud, kuid ajalooliselt oleme pidanud rinda pistma väikeste muudatustega kohalike turgude tarvis," teatas filmikompanii. "Soovime, et publik saaks kogu maailmas seda filmi nautida ning meile on oluline, et Hiina publikul oleks samuti see võimalus, hoolimata väikestest muudatustest."

Homoseksuaalsus on Hiinas enam kui kaks aastakümmet seaduslik olnud ning aastast 2001 ei käsitleta seda enam vaimse haigusena. Samas ei tunnustata samasooliste abielu ning paljud LGBT liikmed võitlevad siiani, et olla aktsepteeritud, seda eriti traditsioone hoidvate pereliikmete puhul.