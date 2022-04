ERR-i pühadeprogramm pakub portreesaateid ja otseülekandeid

ETV

15. aprillil kell 10 on eetris suure reede jumalateenistuse ülekanne. Viimsi Püha Jaakobi kirikus teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilma ja õpetaja Mikk Leedjärv.



Kell 11 jõuab ekraanile portreefilm "Vello Salo. Igapäevaelu müstika".

Vello Salol olid omad kiiksud ja vigurid, elukogemust ning avarat vaimu. Pärast Eestist lahkumist 1944. aastal rändas Salo läbi terve maailma: oli sõdurina Soomes ja aednikuna Roomas, õppis Šveitsis ning Hollandis matemaatikat ja füüsikat ning Itaalias teoloogiat, Saksamaal pühitseti ta aga preestriks. Õpetas ja töötas Itaalias, Iisraelis, Iraagis, Jordaanias, Kanadas, Rootsis ja mujalgi. Alates 1993. aastast oli ta katoliku preester Pirita kloostris. Inimese vaimuelu tippvorm saabub ikka alles vanemas eas. Nii mõnedki olulised küsimused saavad selgeks läbi valu ja vaeva, alles päris viimases peatükis. Režissöör ja produtsent Jaan Tootsen.



Kell 18.45 algab uus saade "Elame veel!".

Saatejuht Margus Saarega otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas saada praegusel keerulisel ajal hakkama oma tunnete ja mõtetega ning leida elust rõõmu ja hingerahu.



Kell 20 on kavas portreesaade "Elmo Nüganen. Kuues käik".

Teatri- ja filmilavastaja Elmo Nüganen tähistas veebruaris oma 60. sünnipäeva. Pikemas intervjuus uuritakse, kas selles eluetapis on vabakutselisus inspireeriv või hirmutav, kas uus algus on kuuekümnesena võimalik ja milline on olnud teekond "Kolmest apelsinist" Melchiorini. Elmost kui õpetajast, kolleegist, sõbrast ja lähedasest inimesest räägivad Priit Võigemast, Piret Kalda, Anne Reemann ja mitmed teised kaasteelised. Saatejuht Margit Kilumets, režissöör Helen Valkna.



17. aprillil kell 11 algab ülestõusmispühade jumalateenistus Pirita kloostris.

ETV2

15. aprillil kell 21.30 jõuab vaatajateni "Muusikaparadiis. Hortus Musicus".

Sellest, kuidas vanamuusikaga publikut köita ja olla endiselt armastatud ning kuulus, räägime Andres Mustoneni ja tema 50-aastaseks saanud ansambliga Hortus Musicus.



16. aprillil kell 22.40 Max Richteri "Uni" ("Max Richter's Sleep", Suurbritannia 2019)

Film räägib kuulsast heliloojast ja muusikust ning tema abikaasast ja loomingulisest partnerist Yulia Mahrist. Nad viivad ellu ambitsioonika ettevõtmise, kaheksatunnise oopuse "Uni" ettekande Los Angeleses vabaõhukontserdil.



17. aprillil kell 19.30 on teemaõhtu pühendatud Liina Olmaru 55. sünnipäevale.



Vaheldust pakuvad ka ülekanded Tallinnas toimuvalt juunioride iluuisutamise MM-lt.

ETV+

15. aprillil kell 20.15 alustab uus saatesari "Heateod".

Inimesed, kes meid igapäevaselt ümbritsevad ja tunduvad esmapilgul täiesti tavalised, on vägagi erilised. Esimene saade räägib Jaroslavist – noorest trammijuhist, kes armastab väga loomi ja kellel on üks väga ootamatu hobi. Milline on Jaroslavi suurim soov ja kas me suudame selle ka täita?

ETV+ fookuses on pühade ajal ka iluuisutamise juunioride MM Tallinnas.

Vikerraadio

15. aprillil kell 10 on ülekanne Tallinna metodisti kirikust, kus tuleb ettekandele Taavo Remmeli "Bassione", juhatab pastor Joel Aulis, jutlustab Lemme Aulis.



17. aprillil kell 10 on esimese ülestõusmispüha jumalateenistuse ülekanne Tallinna Kaarli kirikust. Esinevad koguduse kontsertkoor ja kammerkoor Canorus, juhatavad Piret Aidulo ja Pärtel Toompere, orelil Piret Aidulo ja Mart Siimer, jutlustab õpetaja Jaak Aus.

Klassikaraadio

15. aprillil kell 14 Ansambli Vox Clamantis album. Vox Clamantis. Kreek: The Suspended Harp of Babel (ECM 2020) - albumil kõlavad Cyrillus Kreegi vaimulikud laulud ning prelüüdid ja vahepalad nyckelharpale ja kandlele Marco ja Angela Ambrosini ning Anna-Liisa Elleri esituses. Saadet toimetab Lisete Velt.



Kell 19 viib Klassikaraadio otseülekandes kuulama Antonín Dvořáki suurvormi "Stabat Mater". Olemuselt sakraalne teos on meditatiivne ja aus muusikaline rännak läbi kaotuse ja leina. See on tundeline teekond usuga paremasse homsesse. Esitavad solistid Kristel Pärtna (sopran), Karis Trass (metsosopran), Mati Turi (tenor), Priit Volmer (bass), Musamari kammernaiskoor, Collegium Musicale naiskoor, Eesti Rahvusmeeskoor ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Dirigent on Arvo Volmer. Otseülekannet Estonia kontserdisaalist vahendab Lisete Velt.



Kell 22 on kavas Eesti Rahvusmeeskoori kontsert.

RAM-i ja dirigent Mikk Üleoja esituses kõlab Kristuse kannatusloo tekstidele loodud muusika, programmis "Tenebrae" tuleb ettekandele Carlo Gesualdo ja Pärt Uusbergi muusika. Salvestuse toimetaja on Marge-Ly Rookäär.



16. aprill kell 14 kõlab sarjas "Eesti klassikaplaat" Arvo Pärt. Stabat Mater.

Esineb ansambel Studio De Musique Ancienne De Montreal ja Quatuor Franz Joseph.



17. aprilli hommikul kell 9 algab "Tornikell minu külas". Saatesari räägib kirikukelladest, mis kajavad vastu eesti kirjandusest, seekord minnakse Anton Hansen Tammsaare kodukirikusse Järva-Madisel. Kellade ajaloost räägib kunstiajaloolane Juhan Kilumets.



Kell 16 on kavas otseülekanne festivalilt "Eesti Muusika Päevad 2022". Konkursi "Noor helilooja" finaalkontserdil kõlavad noorte autorite võistlustööd.

Otseülekannet Tartu Heino Elleri muusikakooli Tubina saalist vahendab Johanna Mängel.



Kell 19 jätkub otseülekanne festivalilt "Eesti Muusika Päevad" ja kuulajateni tuuakse Trio '95 Tartu Ülikooli muuseumis toimuv kontsert. Kavas on Rein Rannapi, Liisa Hõbepappeli ja Ülo Kriguli uudisteosed

Klassikaraadio vahendusel saab kuulata ka jumalateenistusi 15. ja 17. aprillil kell 10.