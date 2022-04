Tartu suurim kogukonnaaed plaanib veelgi kasvada

Äsja sulanud lumi ja soojem ilm on esimesed aiandushuvilised juba peenralappidele askeldama meelitanud. Talvega on rohenäppe ka juurde tulnud ja nii plaanib Tartu suurim kogukonnaaed ka selleks hooajaks maad peenralappideks freesida.

Viimastel päevadel on Tartus Annelinna külje all olev maheaed meelitanud üha rohkem aialappide omanikke oma maid üle vaatama. Kuigi mõnes kohas on maa veel veidi külmunud, siis kasvuhoonetesse on esimesed seemned juba külvatud.

"Mul on juba pandud sibulad, tilli, redist - kõiki selliseid asju. Ja siis muidugi taimi saab ette kasvatada kasvuhoones. Siin on nii mõnus linnast välja tulla, siin linnud laulavad," rääkis Kristel.

"Täna tulin vaatama, kas lilled on üles tärganud. Ilmselt midagi muud ei ole teha, lihtsalt otsida, mis kasvab, mis tuleb. On võimalus välja tulla. Kui Annelinna kortermajas mõtled, kuhu minna, mida teha, kui oled juba pensionär, siis on see väga hea võimalus, et nüüd ma lähen aiamaale," rääkis Ene.

Praegu on maheaias peenralappe ligi 430 inimesele. Kuna huvi on iga aastaga aina kasvanud ja nii ka sel aastal, siis plaan on käesoleval hooajal suurendada aiasaaduste kasvatamiseks sobivat ala. Nii võiks sel suvel kasvada aialappide arv ligi 500-ni.

"Kohe-kohe tuleb suur traktoriga frees, kes freesib meile viimase ülejäänud vaba maa välja, umbes 0,8 hektarit. Sinna mahutame veel umbes 60 inimest ja need on kõik juba järjekorras ootamas. Mõni üksik veel ehk mahub," ütles Tartu Maheaia juhatuse liige Avo Rosenvald.

Esialgu plaanitakse osa maad jätta üheks suveks ka aiandusest huvitatud ukrainlastele.

"See on veel üks eraldi ala, kus praegu on muld laiali ajamata. Selle esialgu hoiame ukrainlaste jaoks. Aga muidugi, kui nüüd tuleb põlistartlasi väga palju rohkem, siis tuleb probleem. Aga meil on veel teine väike aed, Lehe aed, seal on ka veel ruumi ukrainlaste jaoks, kui vaja on," rääkis Rosenvald.

Kuna huvi aiandusega tegelemise vastu on tõusnud, plaanitakse Tartu abilinnapea Gea Kangilaski sõnul kogukonnaaedadeks maad ka juurde leida. Tõenäoliselt võiks uus aiamaa Kangilaski sõnul tulla järgmiseks kevadeks Ränilinna.