Eesti vanimas kirikupoes leidub nii raamatuid kui ka gluteenivaba armulaualeiba

Joel Luhamets on juba 20 aastat pidanud Tartu Pauluse kirikus erilist, siiski paljudele tundmatut poodi. "Ringvaates" näidati, mida kirikupoest on võimalik soetada.

Kirikupood nimetab end ka raamatupoeks. Seal on lai valik piibleid, loomulikult kreeka- ja heebreakeelseid, aga ka paljudes teistes keeltes. Luhamets sõnas, et ukrainakeelsed piibleid on praegu väga raske saada ja tema poes on olemas vaid evangeeliumid.

Luhamets rääkis, et poes käivad nii õigeusu, katoliku kui luteri kiriku inimesed. "Meie kaudu tulevad paljudesse kirikutesse ka armulaualeivad," rääkis Luhamets, tutvustades erinevaid armulaualeibasid. "Tänapäeval on probleem, et inimesed on gluteenitalumatud. Meil on gluteenivaba ka," näitas Luhamets "Ringvaatele".