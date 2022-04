Ilmub Mihkel Raua intervjuusaade oma perega

Mihkel Raud viis läbi intervjuu nii oma ema kui õe Piret Raua ja venna Rein Rauaga. Ta rääkis oma õe-venna lastegagi.

Mihkel Raud sõnas "Ringvaates", et paljud tema isikuomadused on tõenäoliselt isalt Eno Raualt päritud, sest tema ema on väga rahulik. "Mu ema saab olla rahulikult tark, elukogenud, intelligentne ja mõistev, sest tal ei ole probleeme, mida ta peaks varjama," mõtles Raud oma emale. "Tahan ka kunagi sellesse kohta jõuda, kus minu ema on terve elu olnud."

Raud tunnistas, et tal oli küsimusi, mida väga julgelt ei küsiks, aga siiski esitas. "Rääkisime näiteks surmast, kas tema surma kardab," sõnas Raud, et ema vastus rahustas ka tema maha.

"Ringvaates" meenutas Mihkel Raud lugu, kuidas ta vend päästis ta elu, kui ta oli 3-4-aastane. "Ma olin suutnud end aknalauale tõmmata ja aken oli lahti. Meie korter oli Sakala tänaval neljandal korrusel ja kukkumine oleks igal juhul lõppenud nukralt. Nägin aknast naisterahvaid, kes mulle lehvitasid, ja ma teatasin, et "lähen nüüd tädide juurde"," meenutas Mihkel Raud, öeldes, et vend Rein Raud kutsus teda hoopis huvitavat autot vaatama, ning see köitis väikevenna tähelepanu piisavalt, et ta aknalaualt ära tuleks.

