Maaülikooli tudengid pakkusid Reikopile veise südamest uudistoodet

"Tõesti väga hea," sõnas saatejuht Marko Reikop Nõo lihatööstuse ideedekonkursi võitnud uudistoote kohta, mida "Ringvaates" tutvustati. Need on veiselihasüdamest tehtud pallid, ning võiduidee juures toodi esile suurt turupotentsiaali.

Maaülikooli toiduainetehnoloogia tudengid Katriin Loviis Viltsin, Mihkel Tammaru ja Martin Pent võitsid Nõo lihatööstuse poolt välja kuulutatud võistluse "Lihahäkaton", kus kokku osales 37 ideed.

"Järgmise aasta alguses peaks poelettidel olema meie toode, mida me hakkame nüüd koos Nõo lihatööstusega arendama," rääkis Tammaru.

"Kõige suurem osakaal on veise südamel. Üle poole lihamassist on asendatud rupsidega ehk osadega, mis tihti heidetakse kõrvale. Me üritasimegi oma arendusega näidata, kui tervislikud need on," sõnas Viitsin. Toote lõpliku retsepti kujunemiseks tehti katseid. "Katsetasime eri rupse ja lihasid. Lõpptoode on siis meie jaoks see, mis ei maitse nagu rups ja on hea," lisas ta.

"Südames on väga vähe rasvkudet, seal palju B-grupi vitamiine. Võttes rupsid kasutusse, lahendame me probleemi ja näitame, kuidas väheväärtuslikuna näivat osa täisväärtuslikuna esile tuua," ütles uudistoote kohta Tammaru, lisades, et noored soovivad toiduainetööstuses revolutsiooni teha.