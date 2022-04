Brasiillanna Anitta avaldas albumi "Versions of Me"

Brasiilia superstaar Anitta avaldas albumi "Versions of Me", millel teevad kaasa mitmed tuntud artistid (Cardi B, Ty Dolla Sign, Khalid jt).

Lauljanna on varasemalt "Versions of Me" albumilt viis singlit avaldanud: "Envolver", "Boys Don't Cry", "Faking Love", "Girl From Rio" ja "Me Gusta". Kokku leiab albumilt 15 lugu.

Anitta jõudis hittsingliga "Envolver" esimese Brasiilia artistina Spotify rahvusvahelise edetabeli esikohale. Samuti osutus "Envolver" populaarseks TikToki platvormil, kus lugu on üle 2 miljoni video üleslaadimisel kasutatud.

Billboardi poolt nimetati Anitta sotsiaalmeedia mõjukaimate muusikute TOP 15 hulka.