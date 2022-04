Vabatahtlik Jaana Ratas: varjevõrkude kangas peab olema neutraalsetes toonides

"Ärge tooge kogu enda riidekapi sisu ära," palus Ratas. Ta mainis, et inimesed toovad ka roosasid ja lillasid riideid neile. "Trükimustrilised kangad on pahad, sest optiline sihik tunneb neid ära," tõi Ratas näite ebasobivast materjalist. Ta lisas, et veel ei sobi läikivad ja sügavmustad kangad. Samuti on probleem materjalidega, mille tagumine pool on hele, sest see võib päikese käes lumivalgeks minna. "Kangas peab olema õhuke ja kerge ja mida vähem ta imab vett, seda parem," rääkis Ratas.

"Meil on päris palju läinud aega ja jõudu selle peale, et me parandame neid võrke," teatas Lensment. "Inimesed väga heade soovidega teevad neid ja on kasutanud materjale, mida me tegelikult ei saa kasutada," ütles ta.

Lensment sõnas, et varjevõrkudele saadi tagasisidet otse sõjarindelt ning nüüd on vabatahtlike eesmärk koostada võimalikult universaalsed varjevõrgud erinevate juhtumite tarbeks. "Me oleme saanud head tagasisidet reaalsetelt inimestelt, kes on lahingu situatsioonides kasutanud neid samu võrke," ütles ta.

"Eile läks teele jälle umbes 650 m² [varjevõrke], mis on meie arvates väga suur number," ütles Lensment. "Me oleme hakanud telepildis rohkem märkama, kuidas nad on taustal igal pool," ütles ta. "Kui me nägime, kuidas Boris Johnson ja Zelenski kõndisid mööda tänavat, siis tegelikult analoogsed võrgud olid ka keset Kiievi linna kõikide oluliste objektide peal," ütles Lensment. "See ei ole ainult sõjandus- vaid ka tsiviilkaitse üks osa," lisas ta.

Vabatahtlikud saavad varjevõrke punuda ja kangaid annetada üle Eesti erinevates paikades, näiteks muuseumides. Tallinnas on seda võimalik teha ka ERR-i Telemaja fuajees.