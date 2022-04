Reketi selle aasta esimene soolokontsert toimub laupäeval

Kontserdil kõlavad Reketi tuntuimad hitid ja esmakordselt saab live esitluses kuulda äsja ilmunud singlit "Too mul lilli".

"Tule kuulama, kaasa laulma ja puusa pööritama. Nii nagu vanasti - sest kui me nüüd ei tantsi, siis millal veel?" kutsub Reket sündmusele.

Kontserti soojendusartistiks on An-Marlen, kellel ilmus hiljuti lugu "Igavesti" koos Helezaga. Samuti astub üles DJ Lauri Täht ja oodata on ka üllatusesinejat. Sündmuse algus on kell 20.00.