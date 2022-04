Andreas andis välja lühialbumi "Broken"

"Kirjutasin enamiku lauludest 15-aastasena," tutvustas Andreas. "Need lood on päris pikka aega valminud ja küpsenud, et saada oma lõplik vorm ning ma olen ülimalt õnnelik, et saan need lõpuks avalikustada," lisas ta.

"Arvan, et olen tegelikult osadest lugudest praeguseks välja kasvanud, aga usun, et leidub neid, kes suudavad samastuda ning kellele need lood ja sõnumid hinge lähevad. Muidugi on ka natuke hirmus jagada midagi nii isiklikku ja miskit, mille kallal on nii pikalt vaeva nähtud," rääkis Andreas.

Albumi kaanefotol on Andrease nägu klaasikildudega kaetud, mis annab tema sõnul kogu albumi temaatikat hästi edasi. "Hankisime selle jaoks spetsiaalselt tehtud suhkruklaasi, mida tavaliselt kasutatakse teatrietenduses rekvisiidina. Õnneks toimis see lahendus väga hästi," rõõmustas ta.

Andreas on varasemalt avaldanud lühialbumilt singli "Pardon Me" koostöös Soome artisti Iloniga. Lühialbumilt leiab lisaks veel viis lugu: "I'm Not Okay", "Coffee Shop", "Icon", "Broken" ja "Hunger For Happiness".