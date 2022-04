Video: Ukraina tikkimiskunstnik Niina andis oma pildi Alar Karisele üle

"See on 262. pilt, mille ma olen tikkinud," tutvustas Niina teost, millega ta presidenti isiklikult tänada soovis. Pildile on ta tikkinud näiteks Pika Hermanni torni, vanalinna ning Kiievi ehitisi.

"Enda omaga olen kohtunud - teistega mitte," kommenteeris Niina presidentidega kohtumisi. Niina on Ukraina kuulsaim tikkimiskunstnik. Ta on üks kolmest inimesest, keda on Ukrainas autasustatud käsitööliste tähtsaima tiitli - kuldnõelaga. Oma tikitud teoseid on ta eksponeerinud 93. isikunäitusel.

Sõja tõttu jäi 94. näitus avamata. "Kell kolm oleks olnud avamine. Ma parasjagu valmistusin - helistati, et vii oma tööd minema," rääkis naine kurbusega. "Meil küll pommitati, aga konkreetselt ma ei tea, kui suured purustused seal olid, sest see on suletud teema," rääkis Niina kodulinnast Hmelnõtskõist. Ta ei osanud öelda, kas enda kodu veel alles on.

"Mind õpetas ema. Ta andis mulle 3-aastaselt nõela kätte," rääkis Niina. "Seelikud, kampsunid ja siis hakkasin sõpradele tikkima," tutvustas ta tehtud töid.

Niina teoseid on kingitud Ukraina presidentidele ja Ukraina eliidile. Reeglina kulub tal suure töö valmistamisele üheksa kuud, kuid Eestisse jõudes tegi naine ühe kuuga töö valmis, sest just nõnda kaua sai ta põgenikele mõeldud hotellis elada.

"Ma pole harjunud kelleltki kingitusi saama. Kõik tuleb ikkagi tööga välja teenida, aga siin ma näen teie poolt sellist abi ja kaastunnet - te suhtute meisse nii hästi," rääkis Niina heldinult.