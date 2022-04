Läänemerre eksis küürselg-vaal

"See peab vaal olema - kellelgi teisel sellise kujuga saba ei ole," kommenteeris Eesti loodusmuuseumi zooloog Lennart Lennuk. Tema sõnul on tegemist toitumissukeldumisega ning see toob vaala saba nõnda üles nagu videos näha.

"Tegemist on küürselg-vaalaga," ütles Lennart. "Talvel ta oli troopilistes vetes ja paljunes seal ning laulis oma kuulsat laulu, mis sarnaneb natuke linnulauluga. See laul võib tõesti väga kaugele levida," rääkis ta. "Pärast paaritumist hakkab ta tagasi arktilistesse vetesse minema - siiapoole," lisas Lennart.

"Nüüd rändeajal võibki ta eksida teelt," ütles Lennart. Tema sõnul suure tõenäosusega eksinud vaal ise õiget teed enam üles ei leia ning teda tuleb abistada. "Siin on olnud juhtumeid, kui piirivalve on vaala saatnud, õigele teele suunanud," ütles ta.

"Meil on meri nii madal," teatas Lennart, miks Läänemeri vaalale hästi ei sobi. "Parveloomi ja -kalu on vähe, mida ta armastab süüa. Toitu on, aga mitte piisavas koguses," lisas ta.

1851. aastal sattus Rammu saare kanti üks esimesi vaalu - kahjuks elutu. Tegemist oli samuti küürselg-vaalaga. "Kalurid, kes ta leidsid, tõid ta Raekoja platsile ja müüsid pileteid, et seda vaala näha," tutvustas Lennart toona läbiviidud kavalat äriideed. "Nad müüsid ka vaala rasva maha ja lõpuks müüsid veel kogu vaala Peterburi Akadeemilisele Ühingule," rääkis ta.

Varasemalt on ka üksikuid delfiine ja haisid Läänemerre sattunud.