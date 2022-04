Eriline taim titaan-juur eritab märkimisväärselt vänget lõhna

Titaan-juure teeb eriliseks see, et nende õitsemise ajal eritavad nad väga ebameeldivat lõhna.

Haapsalus asuvas majapidamises õitsevad kaks eriti ebameeldivat lõhna eritavat titaan-juurt. Lõhn on nii vänge, et nende omanik hoiab õitsema hakanud taimi öösel rõdul ja päeval õues, kuna toas oleks õisikust tuleva haisu talumine võimatu. See lõhn on aga meelepärane näiteks kärbestele.

Õnneks peaks Titaan-juur ära õitsema mõne päevaga, seega ei tule omanikul ebameeldivat lõhna väga kaua taluda.